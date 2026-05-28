Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 chiều nay 28/5

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 28/5. Giá xăng RON95-III giảm 1.390 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 1.090 đồng lít, giá bán mới là 23.250 đồng/lít; Xăng E10 giảm 1.390 đồng/lít, giá bán mới là 23.660 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 28/5 giảm 1.110 đồng/lít, giá bán mới là 27.650 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.560 đồng/lít, giá bán là 25.800 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.040 đồng/lít, giá bán mới là 20.440 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu giảm từ chiều 28/5

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng sinh học 500 đồng/lít; Xăng không chì 700 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg. Đồng thời không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/5 và kỳ điều hành ngày 28/5 là: 126,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,214 USD/thùng, tương đương giảm 7,49%); 126,928 USD/thùng xăng RON95 (giảm 12,844 USD/thùng, tương đương giảm 9,19%); 146,698 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,608 USD/thùng, tương đương giảm 5,54%); 655,208 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 66,098 USD/tấn, tương đương giảm 9,16%).