Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giá dầu bật tăng sau đòn tấn công mới của Mỹ vào Iran

Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, bất chấp việc Washington và Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt ba tháng qua.

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,90 USD, tương đương 2,02%, lên mức 96,19 USD/thùng vào lúc 00:15 GMT. Trong khi đó, hợp đồng Brent giao tháng 8 – loại được giao dịch sôi động hơn – tăng 1,64 USD, tương đương 1,78%, lên 93,89 USD/thùng. Hợp đồng tháng 7 dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Sáu tuần này.

Tại Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) cũng tăng 1,73 USD, tương đương 1,95%, lên 90,41 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu diễn ra sau phiên giảm mạnh trước đó, khi cả hai chỉ số chuẩn đều mất hơn 5% và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng. Thị trường khi đó chịu áp lực từ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Tuy nhiên, theo Reuters, quân đội Mỹ đã mở thêm các cuộc tấn công mới tại Iran, nhắm vào một địa điểm quân sự mà giới chức Mỹ cho rằng có nguy cơ đe dọa lực lượng nước này cũng như hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz.

“Nguồn cung dầu vẫn đang trong trạng thái thắt chặt và những nút thắt quan trọng trên thị trường chưa được giải quyết”, chiến lược gia hàng hóa Daniel Hynes của ANZ nhận định trong một báo cáo gửi nhà đầu tư.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn được hỗ trợ bởi tín hiệu nguồn cung suy giảm tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu tuần sụt giảm thứ sáu liên tiếp.

Trong khi đó, dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay, muộn hơn thường lệ một ngày do kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm diễn ra hôm thứ Hai 25/5.

Giá dầu thế giới giảm hơn 3% vào đầu phiên 28/5

Trước đó, trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ (đêm 27/5 theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đã giảm sâu tới 5,3%, xuống còn 94,28 USD/thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm mạnh xuống còn 88,68 USD/thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Đáng chú ý, mức giá này vẫn được duy trì sau khi Nhà trắng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin do truyền thông Iran công bố.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran (IRBI) tối qua thông báo đã có được dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Theo dự thảo, Iran và Oman sẽ phối hợp quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Bên cạnh đó, Iran cam kết trong vòng 1 tháng sẽ khôi phục lượng tàu thuyền đi qua eo Hormuz, về bằng mức trước khi chiến tranh nổ ra. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời cam kết rút lực lượng Mỹ ra khỏi các khu vực gần biên giới Iran.

Tuy nhiên, ngay sau công bố của truyền hình Iran, Nhà trắng Mỹ ra thông báo khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng tin cậy. Tiếp đó, một số nguồn tin còn cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ “thổi bay” Oman, nếu quốc gia vùng Vịnh hợp tác với Iran để thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết, hy vọng về một thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã phần nào bị dập tắt, bởi các cuộc tấn công gần đây của Mỹ, vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran, vốn bị cáo buộc đang cố gắng rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Cùng với đó, hôm 26/5, Israel đã tăng cường các cuộc ném bom ở Lebanon, làm căng thẳng thêm các nỗ lực hòa bình.

Sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Tư trong cuộc xung đột kéo dài 3 tháng, cả hai bên Mỹ và Iran đều cho biết, họ đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz, vốn rất quan trọng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, thông tin về việc một số tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đã đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, đã làm dấy lên kỳ vọng rằng tuyến đường thủy này có thể sớm được mở cửa trở lại, điều này sẽ bổ sung thêm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng trong nước cao nhất 25.540 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 21/5. Giá xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, giá bán là 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.210 đồng lít, giá bán mới là 24.340 đồng/lít; Xăng E10 tăng 1.600 đồng/lít, giá bán mới là 25.050 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 21/5 tăng 1.540 đồng/lít, giá bán mới là 28.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 28.360 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.480 đồng/kg. Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu trong nước được niêm yết tại Petrolimex

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14/5 và kỳ điều hành ngày 21/5 là 136,432 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,700 USD/thùng, tương đương tăng 5,98%); 139,772 USD/thùng xăng RON95 (tăng 8,934 USD/thùng, tương đương tăng 6,83%); 155,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 9,268 USD/thùng, tương đương tăng 6,35%); 721,306 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 33,652 USD/tấn, tương đương tăng 4,89%).