Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Giá dầu tăng hai phiên liên tiếp giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Giá dầu tăng trở lại, thị trường vẫn thấp thỏm vì Trung Đông

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 11 tăng 19 cent, tương đương 0,2%, lên 105,47 USD/thùng vào lúc 08:44 GMT. Trong khi đó, hợp đồng Brent tháng 12 được giao dịch sôi động hơn tăng 11 cent lên 97,94 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 22 cent lên 92,82 USD/thùng.

Với diễn biến hiện tại, giá dầu Brent giao tháng 11 và WTI đang hướng tới mức tăng hàng tháng lần lượt khoảng 17% và 8%.

Giá dầu tăng trở lại (Ảnh minh họa: KT)

"Một bức tranh rõ ràng hơn đang dần hiện ra về khối lượng xuất khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh đang gia tăng, nhưng phần lớn sự gia tăng đó vẫn phụ thuộc vào các biện pháp thay thế như chuyển dầu giữa các tàu. Những phương pháp này kém hiệu quả và tốn kém hơn so với các hoạt động thông thường, đó là lý do tại sao giá dầu thô vẫn ở mức cao", ông Tim Waterer, nhà phân tích trưởng của KCM Trade nhận định.

Theo số liệu sơ bộ do nhà cung cấp dữ liệu Kpler công bố ngày 28/9, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông đã tăng lên 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 2. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ xuất khẩu của Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Giá dầu tiếp tục tăng giữa căng thẳng Mỹ-Iran VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 29/9, khi những lo ngại dai dẳng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông do xung đột Mỹ-Iran lấn át dấu hiệu phục hồi xuất khẩu dầu thô trong khu vực.

Các quan chức Mỹ và Iran đã có những cuộc trao đổi riêng với các nhà trung gian hòa giải trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng, theo thông báo từ quan chức hai nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không hề đề nghị gì với Iran để chấm dứt chiến tranh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, ông sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng để đổi lấy những bước đi "cụ thể" liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Xăng E10 RON95-V ổn định ở mức 28.208 đồng/lít

Từ 15h ngày 24/9, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong kỳ này, giá các mặt hàng xăng đồng loạt đi lên, trong khi dầu hỏa giảm mạnh.

Cụ thể, xăng E10 RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, lên 28.208 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, lên 27.080 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 1.260 đồng/lít, đạt 26.390 đồng/lít.

Ở nhóm nhiên liệu dầu, dầu diesel 0.05S tăng 550 đồng/lít, lên 30.490 đồng/lít. Ngược chiều, giá dầu hỏa giảm 1.450 đồng/lít, xuống 30.020 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 280 đồng/kg, với giá bán mới 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Nguồn quỹ này được xác định là nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước.