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Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,65 USD

Thứ Ba, 05:00, 04/08/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay (4/8), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,65 USD, tương đương 5,29%, xuống còn 83,28 USD vào lúc 07:02 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 79,47 USD/thùng, giảm 5,20 USD, tương đương 6,14%.

Giá dầu giảm sau khi Mỹ hủy bỏ cuộc tấn công vào Iran 

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu giảm 4 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng một cuộc tấn công mới vào Iran, nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận nhanh chóng để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran và mở lại eo biển Hormuz.

Cụ thể, cuối ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,65 USD, tương đương 5,29%, xuống còn 83,28 USD vào lúc 07:02 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 79,47 USD/thùng, giảm 5,20 USD, tương đương 6,14%.

gia xang dau hom nay 4 8 gia dau brent giao ky han giam 4,65 usd hinh anh 1
Giá dầu hôm nay giảm 4 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng một cuộc tấn công mới vào Iran. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cả hai hợp đồng đều tăng hơn 20% trong tháng trước sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang và các cuộc tấn công vào một số tàu chở dầu quanh Oman làm gia tăng lo ngại về an ninh, khiến các nhà vận chuyển ngại vào vùng Vịnh để bốc dỡ dầu.

Trong một động thái hạ nhiệt, ông Trump tuyên bố vào tối thứ Bảy (1/8) trên nền tảng Truth Social của mình rằng, Iran và các nước Trung Đông khác đã yêu cầu thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận dẫn đến việc mở cửa trở lại "ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện" eo biển quan trọng này và "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran".

Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường của IG, Tony Sycamore cho biết: "Điều đáng chú ý hơn là liệu tuần này có lặp lại tình hình của tuần trước hay không với hy vọng về một thỏa thuận sụp đổ khi Iran kiên quyết giữ vững lập trường và tiếp tục tận dụng quyền kiểm soát eo biển, có thể thông qua một cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ hoặc một tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy này”.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

gia xang dau hom nay 4 8 gia dau brent giao ky han giam 4,65 usd hinh anh 2
Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; Dầu diesel là 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7 và kỳ điều hành ngày 30/7 là 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).

PV/VOV.VN
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