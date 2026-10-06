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Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Giá dầu Brent tăng 5 cent lên 102,30 USD/thùng

Thứ Ba, 05:30, 06/10/2026
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VOV.VN - Biến động giá xăng dầu hôm nay chứng kiến giá dầu Brent nhích nhẹ lên 102,30 USD/thùng. Dù lo ngại xung đột vũ trang vẫn kéo dài, động thái xả 100 triệu thùng dầu dự trữ từ khối G7 đã giúp hạ nhiệt phần nào áp lực nguồn cung.

Giá dầu Brent tăng lên mức 102,30 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 5/10, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động sau khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông tăng lên và các quốc gia thuộc Nhóm G7 cam kết tăng nguồn cung, mặc dù những lo ngại về sự gián đoạn đang diễn ra liên quan đến cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã hạn chế hoạt động bán ra.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ 5 cent lên 102,30 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 90,62 USD/thùng, giảm 49 cent, tương đương 0,5%. Cả hai hợp đồng đều giảm hơn 1% vào đầu phiên giao dịch.

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Cập nhật giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới tiếp tục biến động khi dầu Brent tăng nhẹ lên mức 102,30 USD/thùng. (Ảnh: Reuters)

Giá dầu Brent đã mất hầu hết mức tăng đạt được tuần trước và giá dầu WTI giảm 1,6% sau khi các nước G7 nhất trí hôm thứ Sáu (2/10) về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Họ cũng cam kết sẽ không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Quyết định của G7 về việc sử dụng kho dự trữ chiến lược đang làm giảm bớt phần nào nỗi lo về nguồn cung tức thời ảnh hưởng đến giá cả, trong khi ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng khối lượng xuất khẩu của Saudi Arabia đang quay trở lại mức trước chiến tranh, ngay cả khi những thùng dầu đó vẫn được vận chuyển với chi phí cao hơn và thông qua các tuyến đường kém hiệu quả hơn" - Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, cho biết.

Giá dầu diesel kỳ hạn của ICE đã tăng hơn 4% lên 1.409 USD/tấn vào ngày 5/10.

"Sự tăng vọt của giá dầu sưởi và dầu diesel là đáng chú ý, điều này có thể là do việc tạm ngừng xuất khẩu sản phẩm của Trung Quốc, tạo ra bối cảnh nguồn cung các sản phẩm tinh chế ở Viễn Đông càng trở nên khan hiếm hơn" - nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associate cho biết.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

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Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.

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Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Giá dầu Brent giảm nhẹ

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (5/10), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 35 cent, tương đương 0,34%, xuống còn 101,90 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 90,49 USD/thùng, giảm 62 cent, tương đương 0,68%.

PV/VOV.VN
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