Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giá dầu giảm nhẹ khi đàm phán Iran-Oman có tiến triển

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 6/8, giá dầu giảm khi các nhà đầu tư đánh giá liệu tiến triển trong các cuộc đàm phán Iran - Oman, có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 tháng và mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 37 cent/thùng, tương đương 0,5%, xuống còn 79,08 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 53 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống còn 74,69 USD/thùng.

Ông Yuki Takashima - Nhà kinh tế tại Nomura Securities cho biết, một số áp lực bán ra dầu mỏ đã xuất hiện sau các báo cáo cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đang có tiến triển. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao xem liệu hai bên có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng hay không.

Một nguồn tin cấp cao của Iran và hai quan chức khu vực cho biết, một thỏa thuận được đề xuất giữa Iran và Oman, nhằm giúp chấm dứt xung đột Mỹ-Iran sẽ trao cho Tehran quyền kiểm soát các tàu thuyền đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Đây là 1 trong những nhượng bộ lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với Iran.

Hiện tại, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về đề xuất này. Trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết, một thỏa thuận mở lại eo biển sắp được ký kết, các quan chức Mỹ đã nhiều lần khẳng định, họ sẽ không bao giờ đồng ý để Iran kiểm soát quyền tiếp cận tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới về nguồn cung năng lượng.

Ông Yuki Takashima cũng cho biết thêm, những lo ngại rằng các cuộc tấn công của lực lượng Houthi có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ, điều này đang làm giảm bớt sự lạc quan về triển vọng chấm dứt tình trạng gián đoạn vận tải biển ở Trung Đông.

Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố hôm 5/8, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhẹ do các nhà máy lọc dầu giảm bớt hoạt động chế biến và nhập khẩu tăng nhẹ. EIA cũng thông tin, lượng dự trữ dầu thô đã tăng 2,5 triệu thùng lên 407 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 31/7, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là giảm 1,5 triệu thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó (5/8 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,07 USD (tương đương 1,35%) lên mức 80,43 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 45 cent (tương đương 0,59%) lên mức 76,22 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng trở lại

Giá dầu thế giới tăng do rủi ro địa chính trị

Theo Reuters, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở ngoài khơi Yanbu – một cảng trọng yếu phục vụ xuất khẩu dầu thô của nước này.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, thông tin trên đã đẩy giá dầu tăng cao trong ngày thứ Tư. Các quan chức Ả Rập Xê Út chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về vụ việc.

Tin tức về vụ tấn công đã làm giảm bớt kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, vốn được nhen nhóm sau khi Qatar hôm thứ Ba cho biết các bên trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Trước đó, chính những kỳ vọng này đã khiến giá dầu giảm 5%, đưa giá dầu Brent xuống dưới mốc 80 USD/thùng khi chốt phiên – mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 7.

Lực lượng Houthi tấn công tàu chở dầu khiến giá dầu bật tăng

Trong khi đó, Tehran phủ nhận thông tin cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, trái ngược với khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Mặc dù mức phụ phí rủi ro địa chính trị tức thời đã giảm bớt, nhưng bức tranh tổng thể về nguồn cung vẫn đòi hỏi sự thận trọng," bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại Phillip Nova, nhận định.

Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

"Điểm mấu chốt dường như nằm ở việc liệu Iran có tiếp tục khăng khăng đòi quyền kiểm soát nhất định đối với tuyến đường thủy này hay không, và liệu Mỹ có giữ vững lập trường để bác bỏ kịch bản đó hay không," các chuyên gia phân tích của IG nêu trong một báo cáo.