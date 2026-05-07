中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu phục hồi hơn 1% sau cú lao dốc mạnh phiên trước

Thứ Năm, 08:51, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trở lại khoảng 1 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (7/5) - theo giờ Việt Nam, phục hồi sau cú giảm mạnh của phiên trước, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông.

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 88 cent, tương đương 0,9%, lên 102,15 USD/thùng vào lúc 00h32 GMT. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,12 USD, tương đương 1,2%, lên 96,20 USD/thùng.

Trước đó, cả hai mặt hàng dầu chủ chốt đã lao dốc hơn 7% trong phiên thứ Tư 6/5, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, do kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “vẫn còn quá sớm” để tiến hành đàm phán trực tiếp với Tehran, trong khi một nghị sĩ cấp cao Iran nhận định đề xuất từ phía Mỹ “mang tính mong muốn nhiều hơn khả thi”.

Ông Hiroyuki Kikukawa,chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment nhận định, các cuộc đàm phán hòa bình nhiều khả năng sẽ tiếp tục ít nhất đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới, song triển vọng sau đó vẫn chưa rõ ràng. Theo ông, kịch bản cơ sở hiện nay là giá dầu sẽ duy trì ở mức cao.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự báo sẽ có cuộc gặp trong tuần tới.

Về phía Iran, Tehran ngày thứ Tư cho biết, đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ. Theo các nguồn tin, đề xuất này có thể chính thức chấm dứt xung đột, song chưa giải quyết được những yêu cầu then chốt của Washington, bao gồm việc Iran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, dẫn lời hãng tin ISNA cho biết, Tehran sẽ sớm đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, ông Trump nói ông tin Iran muốn đạt được một thỏa thuận.

Một nguồn tin trung gian từ Pakistan cùng một nguồn thạo tin về tiến trình đàm phán cho biết các bên đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chính thức chấm dứt xung đột. Axios cũng đưa tin, Iran dự kiến phản hồi một số vấn đề then chốt trong vòng 48 giờ tới, đánh dấu thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi chiến sự bùng phát.

Dù vậy, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn có thể tiếp tục khan hiếm trong vài tuần tới. Nguyên nhân là các chuyến hàng dầu từ khu vực Vịnh Trung Đông cần thêm thời gian để khôi phục và vận chuyển tới các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu, trong bối cảnh nhu cầu mùa hè đang ở mức cao khiến các công ty phải tiếp tục sử dụng lượng dầu dự trữ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần trước, khi nhiều quốc gia tìm cách bù đắp gián đoạn nguồn cung do khủng hoảng Iran gây ra. Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn 457,2 triệu thùng, thấp hơn mức dự báo giảm 3,3 triệu thùng của các nhà phân tích tham gia khảo sát Reuters.

gia xang dau hom nay 7 5 gia dau phuc hoi hon 1 sau cu lao doc manh phien truoc hinh anh 1

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 6,70 USD, tương đương 6,1%, xuống còn 103,17 USD một thùng vào lúc 08:56 GMT sau khi chạm mức thấp nhất trong gần hai tuần. Giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ giảm 6,77 USD, tương đương 6,6%, xuống còn 95,50 USD.

Cả hai chỉ số chuẩn đều đang trên đà giảm mạnh nhất trong ngày, cả về phần trăm lẫn giá trị tuyệt đối, kể từ giữa tháng Tư, sau khi giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch trước đó.

Theo Axios, Mỹ dự kiến ​​Iran sẽ phản hồi về một số điểm quan trọng trong vòng 48 giờ tới. Mặc dù chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng báo cáo cho biết đây là thời điểm các bên tiến gần nhất đến một thỏa thuận kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Trước đó, Iran đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện .

Quân đội Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ đã phá hủy một số tàu nhỏ của Iran như một phần trong nỗ lực giúp các tàu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz.

Việc thiếu hụt nguồn cung dầu thô do hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển bị đình trệ kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng Hai đã đẩy giá dầu lên cao, với giá dầu Brent giao dịch tuần trước ở mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022.

Nguồn tin thị trường hôm thứ Ba cho biết, trích dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, trong khi lượng dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm.

gia xang dau hom nay 7 5 gia dau phuc hoi hon 1 sau cu lao doc manh phien truoc hinh anh 2

Theo các nguồn tin, lượng dự trữ dầu thô đã giảm 8,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1 tháng 5. Lượng dự trữ xăng giảm 6,1 triệu thùng so với tuần trước và lượng dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm 4,6 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: giá xăng dầu giá dầu Brent và WTI giảm Mỹ Iran đàm phán chấm dứt chiến tranh thị trường dầu mỏ biến động mạnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng
Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng

VOV.VN - Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên thứ Ba (5/5), sau khi bật tăng mạnh tới 6% ở phiên liền trước, trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu cho thấy Hải quân Mỹ đang từng bước nới lỏng tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng

Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng

VOV.VN - Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên thứ Ba (5/5), sau khi bật tăng mạnh tới 6% ở phiên liền trước, trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu cho thấy Hải quân Mỹ đang từng bước nới lỏng tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump
Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào hôm nay (thứ Hai) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nỗ lực giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên việc thiếu một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã giữ giá dầu ở mức trên 100 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump

Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào hôm nay (thứ Hai) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nỗ lực giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên việc thiếu một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã giữ giá dầu ở mức trên 100 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm
Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 101,9 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 108,2 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 101,9 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 108,2 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá