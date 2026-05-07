Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu phục hồi hơn 1% sau cú lao dốc mạnh phiên trước

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 88 cent, tương đương 0,9%, lên 102,15 USD/thùng vào lúc 00h32 GMT. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,12 USD, tương đương 1,2%, lên 96,20 USD/thùng.

Trước đó, cả hai mặt hàng dầu chủ chốt đã lao dốc hơn 7% trong phiên thứ Tư 6/5, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, do kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “vẫn còn quá sớm” để tiến hành đàm phán trực tiếp với Tehran, trong khi một nghị sĩ cấp cao Iran nhận định đề xuất từ phía Mỹ “mang tính mong muốn nhiều hơn khả thi”.

Ông Hiroyuki Kikukawa,chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment nhận định, các cuộc đàm phán hòa bình nhiều khả năng sẽ tiếp tục ít nhất đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới, song triển vọng sau đó vẫn chưa rõ ràng. Theo ông, kịch bản cơ sở hiện nay là giá dầu sẽ duy trì ở mức cao.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự báo sẽ có cuộc gặp trong tuần tới.

Về phía Iran, Tehran ngày thứ Tư cho biết, đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ. Theo các nguồn tin, đề xuất này có thể chính thức chấm dứt xung đột, song chưa giải quyết được những yêu cầu then chốt của Washington, bao gồm việc Iran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, dẫn lời hãng tin ISNA cho biết, Tehran sẽ sớm đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, ông Trump nói ông tin Iran muốn đạt được một thỏa thuận.

Một nguồn tin trung gian từ Pakistan cùng một nguồn thạo tin về tiến trình đàm phán cho biết các bên đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chính thức chấm dứt xung đột. Axios cũng đưa tin, Iran dự kiến phản hồi một số vấn đề then chốt trong vòng 48 giờ tới, đánh dấu thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi chiến sự bùng phát.

Dù vậy, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn có thể tiếp tục khan hiếm trong vài tuần tới. Nguyên nhân là các chuyến hàng dầu từ khu vực Vịnh Trung Đông cần thêm thời gian để khôi phục và vận chuyển tới các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu, trong bối cảnh nhu cầu mùa hè đang ở mức cao khiến các công ty phải tiếp tục sử dụng lượng dầu dự trữ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần trước, khi nhiều quốc gia tìm cách bù đắp gián đoạn nguồn cung do khủng hoảng Iran gây ra. Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn 457,2 triệu thùng, thấp hơn mức dự báo giảm 3,3 triệu thùng của các nhà phân tích tham gia khảo sát Reuters.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 6,70 USD, tương đương 6,1%, xuống còn 103,17 USD một thùng vào lúc 08:56 GMT sau khi chạm mức thấp nhất trong gần hai tuần. Giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ giảm 6,77 USD, tương đương 6,6%, xuống còn 95,50 USD.

Cả hai chỉ số chuẩn đều đang trên đà giảm mạnh nhất trong ngày, cả về phần trăm lẫn giá trị tuyệt đối, kể từ giữa tháng Tư, sau khi giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch trước đó.

Theo Axios, Mỹ dự kiến ​​Iran sẽ phản hồi về một số điểm quan trọng trong vòng 48 giờ tới. Mặc dù chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng báo cáo cho biết đây là thời điểm các bên tiến gần nhất đến một thỏa thuận kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Trước đó, Iran đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện .

Quân đội Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ đã phá hủy một số tàu nhỏ của Iran như một phần trong nỗ lực giúp các tàu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz.

Việc thiếu hụt nguồn cung dầu thô do hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển bị đình trệ kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng Hai đã đẩy giá dầu lên cao, với giá dầu Brent giao dịch tuần trước ở mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022.

Nguồn tin thị trường hôm thứ Ba cho biết, trích dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, trong khi lượng dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm.

Theo các nguồn tin, lượng dự trữ dầu thô đã giảm 8,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1 tháng 5. Lượng dự trữ xăng giảm 6,1 triệu thùng so với tuần trước và lượng dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm 4,6 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.