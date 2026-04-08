Giá xăng dầu hôm nay 8/4: Giá dầu thế giới giảm mạnh

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu WTI đạt ở mức 96,82 USD/thùng, giảm 16,13 USD/thùng, tương đương giảm 14,3% so với phiên trước.

Theo Reuters, giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, với điều kiện eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại ngay lập tức và an toàn.

Sự thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngay trước thời hạn mà ông đặt ra cho Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công trên diện rộng vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.

Giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ

Tại thị trường Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 8/4 dao động từ khoảng 25.420 – 45.870 đồng/lít, tùy từng loại và khu vực. Trong đó, xăng RON 95 cao nhất gần 27.370 đồng/lít, còn dầu diesel cao nhất khoảng 44.980 đồng/lít ở vùng 1.

Cụ thể giá xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít, giá bán tối đa không quá 25.428 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.548 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.817 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Theo Reuters, giá dầu dao động quanh mức 110 USD/thùng khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran mở cửa eo biển Hormuz hoặc sẽ bị "loại bỏ" đang đến gần.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 95 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 108,82 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong bốn tuần ở mức hơn 116 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch 7/4 (theo giờ Mỹ), nhưng sau đó giảm 11 cent, tương đương 0,1%, xuống còn 112,30 USD.

Xuất khẩu từ một số nhà sản xuất vùng Vịnh đã sụt giảm nghiêm trọng do luồng vận chuyển bị hạn chế qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng vọt. Điều này dẫn đến lợi nhuận khổng lồ cho Iran, Oman và Saudi Arabia trong khi các quốc gia khác thiếu các tuyến vận chuyển thay thế đã mất hàng tỷ USD theo phân tích của Reuters.

Cùng với mức chênh lệch giá bất thường giữa dầu thô tương lai của Mỹ và dầu Brent, cuộc xung đột đã đẩy giá dầu thô WTI giao ngay tăng vọt lên mức cao kỷ lục khi các nhà máy lọc dầu châu Á và châu Âu đang gấp rút tìm cách thay thế nguồn cung từ Trung Đông.

Cũng theo Reuters, Iraq có thể khôi phục xuất khẩu dầu thô lên khoảng 3,4 triệu thùng mỗi ngày trong vòng một tuần nếu chiến tranh với Iran kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, người đứng đầu Công ty Dầu khí Basra thuộc sở hữu nhà nước của nước này cho biết. Sản lượng dầu từ các mỏ của Iraq trước chiến tranh vào khoảng 4,3 triệu thùng/ngày, con số này đủ để xuất khẩu 3,4 triệu thùng/ngày ngay cả khi tính đến thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Giá dầu trong nước ổn định

Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.961 đồng/lít, lên mức không quá 44.788 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.262 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 24.593 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.