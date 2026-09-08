Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu duy trì ở mức cao nhất trong 6 tuần

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới đã gần đạt mức cao nhất trong 6 tuần, khi các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, nhằm vào các tàu thuyền đi lại ở eo biển Hormuz và các khu vực khác, khiến dòng chảy dầu thô ở Trung Đông ở mức thấp.

Giá dầu có thể tăng lên tới 120 USD/thùng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn dù đã giảm 9 cent/thùng, tương đương 0,1%, xuống còn 96,19 USD/thùng, nhưng trước đó đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/7 ở mức 97,93 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng dao động quanh mức cao nhất trong 6 tuần gần đây ở mức 91,03 USD/thùng, giảm 45 cent/thùng. Tính chúng giá dầu Brent đã tăng khoảng 8% trong tuần trước, trong khi giá dầu WTI tăng gần 10% sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công.

Giá xăng dầu hôm nay, các mặt hàng dầu thế giới đã gần đạt mức cao nhất trong 6 tuần - Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, hôm 5/9, lực lượng Mỹ đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, trong đó có 1 tàu ngoài khơi đảo Kharg, gần trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua các tuyến đường trái phép ở eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu khác của Mỹ ở các khu vực khác.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, trung bình mỗi ngày có 10 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong 10 ngày qua, mức thấp nhất kể từ tháng 5. "Nếu lưu lượng vận chuyển bằng tàu chở dầu bắt đầu giảm đáng kể, thị trường có thể phản ánh một cú sốc nguồn cung lớn hơn nhiều. Và đã có những dấu hiệu cho thấy điều này đang xảy ra," Priyanka Sachdeva, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova cho biết.

Goldman Sachs cũng cho biết giá dầu có thể tăng lên tới 120 USD/thùng nếu các vụ tấn công vào tàu thuyền gia tăng. Theo truyền thông nhà nước, ông Mohsen Rezaei, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, một khu vực hạn chế sẽ được công bố bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

OPEC+ đã giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ trong tháng 10 tại cuộc họp hôm 6/9, nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ cho biết trong một tuyên bố, vì họ cần phải thống nhất về hạn ngạch mới trước khi quyết định các bước sản lượng tiếp theo.

Giá xăng trong nước cao nhất 24.570 đồng/lít

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 3/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 chiều 3/9 - Ảnh: Petrolimex

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Từ chiều 3/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).