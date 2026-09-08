English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu duy trì ở mức cao nhất trong 6 tuần

Thứ Ba, 05:00, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 8/9, dầu Brent giao kỳ hạn đang là 96,19 USD/thùng, giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng dao động quanh mức cao nhất trong 6 tuần, ở mức 91,03 USD/thùng. Giá xăng trong nước cao nhất 24.570 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới đã gần đạt mức cao nhất trong 6 tuần, khi các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, nhằm vào các tàu thuyền đi lại ở eo biển Hormuz và các khu vực khác, khiến dòng chảy dầu thô ở Trung Đông ở mức thấp.

Giá dầu có thể tăng lên tới 120 USD/thùng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn dù đã giảm 9 cent/thùng, tương đương 0,1%, xuống còn 96,19 USD/thùng, nhưng trước đó đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/7 ở mức 97,93 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng dao động quanh mức cao nhất trong 6 tuần gần đây ở mức 91,03 USD/thùng, giảm 45 cent/thùng. Tính chúng giá dầu Brent đã tăng khoảng 8% trong tuần trước, trong khi giá dầu WTI tăng gần 10% sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công.

gia xang dau hom nay 8 9 gia dau duy tri o muc cao nhat trong 6 tuan hinh anh 1
Giá xăng dầu hôm nay, các mặt hàng dầu thế giới đã gần đạt mức cao nhất trong 6 tuần  - Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, hôm 5/9, lực lượng Mỹ đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, trong đó có 1 tàu ngoài khơi đảo Kharg, gần trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua các tuyến đường trái phép ở eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu khác của Mỹ ở các khu vực khác.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, trung bình mỗi ngày có 10 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong 10 ngày qua, mức thấp nhất kể từ tháng 5. "Nếu lưu lượng vận chuyển bằng tàu chở dầu bắt đầu giảm đáng kể, thị trường có thể phản ánh một cú sốc nguồn cung lớn hơn nhiều. Và đã có những dấu hiệu cho thấy điều này đang xảy ra," Priyanka Sachdeva, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova cho biết.

Goldman Sachs cũng cho biết giá dầu có thể tăng lên tới 120 USD/thùng nếu các vụ tấn công vào tàu thuyền gia tăng. Theo truyền thông nhà nước, ông Mohsen Rezaei, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, một khu vực hạn chế sẽ được công bố bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

OPEC+ đã giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ trong tháng 10 tại cuộc họp hôm 6/9, nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ cho biết trong một tuyên bố, vì họ cần phải thống nhất về hạn ngạch mới trước khi quyết định các bước sản lượng tiếp theo.

Giá xăng trong nước cao nhất 24.570 đồng/lít

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 3/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

gia xang dau hom nay 8 9 gia dau duy tri o muc cao nhat trong 6 tuan hinh anh 2
Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 chiều 3/9 - Ảnh: Petrolimex

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Từ chiều 3/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).

46f3_chi-so-cpi-va-gia-dau-1243.jpg

CPI 8 tháng tăng 4,45%, giá xăng dầu tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng giá

VOV.VN - Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz
Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (7/9), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent/thùng lên 96,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,14 USD/thùng, tăng 66 cent/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (7/9), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent/thùng lên 96,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,14 USD/thùng, tăng 66 cent/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giá dầu Brent vượt 92 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giá dầu Brent vượt 92 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu Brent tăng 7,6% trong tuần qua, trong khi dầu WTI tăng gần 10%, khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến vận chuyển dầu và làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giá dầu Brent vượt 92 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giá dầu Brent vượt 92 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu Brent tăng 7,6% trong tuần qua, trong khi dầu WTI tăng gần 10%, khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến vận chuyển dầu và làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá dầu tăng mạnh, dầu diesel Mỹ lập kỷ lục
Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá dầu tăng mạnh, dầu diesel Mỹ lập kỷ lục

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên giao dịch cuối tuần 5/9, khép lại tuần với mức tăng đáng kể sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc giao tranh quân sự trong tháng thứ 7 của cuộc xung đột. Trong khi đó, giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã lên mức cao kỷ lục.

Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá dầu tăng mạnh, dầu diesel Mỹ lập kỷ lục

Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá dầu tăng mạnh, dầu diesel Mỹ lập kỷ lục

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên giao dịch cuối tuần 5/9, khép lại tuần với mức tăng đáng kể sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc giao tranh quân sự trong tháng thứ 7 của cuộc xung đột. Trong khi đó, giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã lên mức cao kỷ lục.

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu Brent ở mức 95,52 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu Brent ở mức 95,52 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (sáng 4/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn hiện ở mức 95,52 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ là 91,30 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu Brent ở mức 95,52 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu Brent ở mức 95,52 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (sáng 4/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn hiện ở mức 95,52 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ là 91,30 USD.

Giá xăng dầu hôm nay: Các mặt hàng xăng đều tăng giá từ 15h chiều nay 3/9
Giá xăng dầu hôm nay: Các mặt hàng xăng đều tăng giá từ 15h chiều nay 3/9

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 3/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều tăng; mặt hàng dầu có 2 loại giảm so với kỳ điều hành ngày 27/8.

Giá xăng dầu hôm nay: Các mặt hàng xăng đều tăng giá từ 15h chiều nay 3/9

Giá xăng dầu hôm nay: Các mặt hàng xăng đều tăng giá từ 15h chiều nay 3/9

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 3/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều tăng; mặt hàng dầu có 2 loại giảm so với kỳ điều hành ngày 27/8.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá