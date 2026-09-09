Giá xăng dầu hôm nay 9/9: Giá dầu Brent tiến sát mức 100 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay tăng lên mức 99 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và Tehran đe dọa Mỹ bằng "chiến tranh kinh tế".

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,00 USD, tương đương 2,06%, lên 99,00 USD/thùng vào lúc 8h GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 94,41 USD/thùng, tăng 2,93 USD, tương đương 3,2%.

Giá xăng dầu hôm nay có xu hướng tăng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, giá dầu Brent đã tăng lên mức cao nhất là 99,22 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7, trong khi giá dầu WTI đạt 94,60 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8/6.

Tim Waterer - nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết: "Diễn biến giá phản ánh cả tình trạng khan hiếm thực tế về nguồn cung - lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường và một khoản phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị rõ ràng. Hiện tại, phí bảo hiểm rủi ro đang đóng vai trò chủ đạo.Về phần còn lại của năm, giá dầu dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao chừng nào eo biển Manche vẫn còn tranh chấp và tiến trình ngoại giao vẫn còn mong manh".

Hoạt động tại một số cơ sở năng lượng ở Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã bị tạm dừng vào thứ Ba (8/9) sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen khiến 73 người bị thương, điều mà chính quyền Saudi Arabia gọi là một sự leo thang nguy hiểm.

Giá xăng trong nước cao nhất 24.570 đồng/lít

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 3/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 chiều 3/9.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Từ chiều 3/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).