Giá xăng E10 giảm 1.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng dầu hôm nay (22/10) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (22/10) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Có trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

Nhiều thương nhân đầu mối giảm thêm giá xăng dầu

Từ kỳ điều hành ngày 15/10 đến nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng. Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân dầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.