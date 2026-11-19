Giá xăng dầu hôm nay (19/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, giá bán mới là 21.100 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán là 19.100 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 820 đồng lít, giá bán mới là 18.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 19/11 cũng giảm 480 đồng/lít, giá bán mới là 26.340 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 550 đồng/lít, giá bán là 28.850 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.070 đồng/kg giá bán niêm yết 18.6700 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (19/11) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học và dầu mazut

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11 và kỳ điều hành ngày 19/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).