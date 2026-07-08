Hong Kong vận hành thử hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung mới

Hong Kong vừa đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung mới. Hệ thống do Công ty Hệ thống Thanh toán Trung tâm Kim loại quý, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, phụ trách vận hành. Với việc thiết lập sổ cái trung tâm, hệ thống cho phép ghi nhận đồng bộ các hoạt động thanh toán, chuyển giao và số dư vàng của các tổ chức tham gia, đồng thời kết nối trực tiếp với các kho lưu trữ được chỉ định. Nhờ đó, quá trình giao nhận vàng vật chất được thực hiện thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.

Ngay trong ngày đầu vận hành thử, những giao dịch lưu trữ và thanh toán đầu tiên đã được hoàn tất, với sự tham gia của nhiều ngân hàng cùng các doanh nghiệp khai khoáng, nhà tinh luyện, doanh nghiệp chế tác trang sức và nhà đầu tư.

Song song với việc triển khai hệ thống, chính quyền Hong Kong cũng đồng loạt thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nhằm hình thành hệ sinh thái giao dịch vàng hiện đại, đồng bộ. Đáng chú ý là kế hoạch kết nối giao dịch vàng vật chất với Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải; mở rộng năng lực kho bãi và tinh luyện; đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư; nghiên cứu ưu đãi thuế; hoàn thiện cơ chế bảo hiểm; cũng như gia tăng tính linh hoạt cho các khoản đầu tư vào quỹ ETF vàng trong hệ thống Quỹ dự phòng bắt buộc (MPF).

Lễ ra mắt Hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung tại Hong Kong. (Ảnh Finance.com.cn)

Phát biểu tại lễ khởi động, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động địa chính trị gia tăng, vàng ngày càng trở thành kênh bảo đảm thanh khoản và phòng ngừa rủi ro quan trọng. Theo ông, việc đưa hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung vào vận hành sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thị trường, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính.

Ông cũng cho biết, Hong Kong đang xem xét phát triển hợp đồng tương lai vàng bằng đồng nhân dân tệ, với sự hỗ trợ giao nhận từ Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải, bên cạnh việc khôi phục các hợp đồng tương lai vàng bằng USD nhằm thu hút sự quan tâm rộng rãi của thị trường.

Giới phân tích nhận định, việc triển khai hệ thống mới cùng các chính sách hỗ trợ đồng bộ sẽ góp phần thúc đẩy giao dịch vàng vật chất, đồng thời tăng sức hấp dẫn của Hong Kong trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, nhất là trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Với lịch sử hơn một thế kỷ, Hong Kong từ lâu đã là một trong những trung tâm giao dịch vàng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chủ yếu dựa vào các giao dịch ngoài sàn, thiếu một cơ chế thanh toán tập trung thống nhất. Việc đưa hệ thống mới vào vận hành được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế này, đồng thời thúc đẩy quá trình đa dạng hóa, nâng cao vị thế của Hong Kong trên bản đồ tài chính toàn cầu.