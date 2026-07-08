English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hong Kong vận hành thử hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung mới

Thứ Tư, 12:52, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/7, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) chính thức vận hành thử nghiệm hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung nhằm hiện đại hóa thị trường. Bước đi này giúp củng cố vai trò trung tâm tài chính quốc tế của đặc khu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động địa chính trị.

Hong Kong vừa đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung mới. Hệ thống do Công ty Hệ thống Thanh toán Trung tâm Kim loại quý, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, phụ trách vận hành. Với việc thiết lập sổ cái trung tâm, hệ thống cho phép ghi nhận đồng bộ các hoạt động thanh toán, chuyển giao và số dư vàng của các tổ chức tham gia, đồng thời kết nối trực tiếp với các kho lưu trữ được chỉ định. Nhờ đó, quá trình giao nhận vàng vật chất được thực hiện thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.

Ngay trong ngày đầu vận hành thử, những giao dịch lưu trữ và thanh toán đầu tiên đã được hoàn tất, với sự tham gia của nhiều ngân hàng cùng các doanh nghiệp khai khoáng, nhà tinh luyện, doanh nghiệp chế tác trang sức và nhà đầu tư.

Song song với việc triển khai hệ thống, chính quyền Hong Kong cũng đồng loạt thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nhằm hình thành hệ sinh thái giao dịch vàng hiện đại, đồng bộ. Đáng chú ý là kế hoạch kết nối giao dịch vàng vật chất với Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải; mở rộng năng lực kho bãi và tinh luyện; đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư; nghiên cứu ưu đãi thuế; hoàn thiện cơ chế bảo hiểm; cũng như gia tăng tính linh hoạt cho các khoản đầu tư vào quỹ ETF vàng trong hệ thống Quỹ dự phòng bắt buộc (MPF).

hong kong van hanh thu he thong thanh toan va bu tru vang tap trung moi hinh anh 1
Lễ ra mắt Hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung tại Hong Kong. (Ảnh Finance.com.cn)

Phát biểu tại lễ khởi động, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động địa chính trị gia tăng, vàng ngày càng trở thành kênh bảo đảm thanh khoản và phòng ngừa rủi ro quan trọng. Theo ông, việc đưa hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung vào vận hành sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thị trường, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính.

Ông cũng cho biết, Hong Kong đang xem xét phát triển hợp đồng tương lai vàng bằng đồng nhân dân tệ, với sự hỗ trợ giao nhận từ Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải, bên cạnh việc khôi phục các hợp đồng tương lai vàng bằng USD nhằm thu hút sự quan tâm rộng rãi của thị trường.

Giới phân tích nhận định, việc triển khai hệ thống mới cùng các chính sách hỗ trợ đồng bộ sẽ góp phần thúc đẩy giao dịch vàng vật chất, đồng thời tăng sức hấp dẫn của Hong Kong trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, nhất là trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Với lịch sử hơn một thế kỷ, Hong Kong từ lâu đã là một trong những trung tâm giao dịch vàng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chủ yếu dựa vào các giao dịch ngoài sàn, thiếu một cơ chế thanh toán tập trung thống nhất. Việc đưa hệ thống mới vào vận hành được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế này, đồng thời thúc đẩy quá trình đa dạng hóa, nâng cao vị thế của Hong Kong trên bản đồ tài chính toàn cầu.

gia_vang_hom_nay_20-7_1.jpg

Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng miếng từ 1/7

VOV.VN - Bộ Tài chính khẳng định, thông tin từ ngày 1/7/2026, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Cơ quan này cho biết, việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng cần được xây dựng trong một chính sách tổng thể về thuế và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8/7: Giá vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 8/7: Giá vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới quy đổi ra chỉ ở mức 130,69 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/7: Giá vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/7: Giá vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới quy đổi ra chỉ ở mức 130,69 triệu đồng/lượng.

Dự báo bất ngờ về giá vàng 2026
Dự báo bất ngờ về giá vàng 2026

VOV.VN - JPMorgan vừa đưa ra dự báo, giá vàng thế giới sẽ ở quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce vào quý IV năm 2026.

Dự báo bất ngờ về giá vàng 2026

Dự báo bất ngờ về giá vàng 2026

VOV.VN - JPMorgan vừa đưa ra dự báo, giá vàng thế giới sẽ ở quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce vào quý IV năm 2026.

Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 7/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 3 USD/oz lên 4.144,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 7/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 3 USD/oz lên 4.144,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay mở cửa phiên giao dịch 6/7 tại SJC đang niêm yết 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.197,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay mở cửa phiên giao dịch 6/7 tại SJC đang niêm yết 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.197,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, tiếp tục ổn định ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng SJC duy trì ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.175 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, tiếp tục ổn định ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng SJC duy trì ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.175 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá