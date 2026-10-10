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Khai hội “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”

Thứ Bảy, 22:42, 10/10/2026
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VOV.VN - Với chủ đề “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 đã khai mạc tối 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La, từ một hương vị của núi rừng, trở thành thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới, được khắc hoạ tại đêm hội.

Dự lễ khai mạc có bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước...

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Khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 tại Quảng trường Tây Bắc.

Màn khai từ “Arabica Sơn La – Từ đất nở hương” cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn trình diễn ánh sáng “Drone light show” của 500 thiết bị bay không người lái... đã khắc hoạ sinh động câu chuyện về cây cà phê, cùng những bàn tay cần cù, sáng tạo, đưa khát vọng vươn tầm thế giới tới gần hơn với cây trồng xoá nghèo năm xưa.

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Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng 10 nông dân tiêu biểu.

Bén rễ từ giữa thế kỷ XX, đến năm 1990, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, xóa đói giảm nghèo, đem lại sinh kế và làm giàu cho hàng nghìn hộ dân Sơn La. Năm 2017, Cà phê Sơn La chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý.

Bước sang năm 2026, Sơn La khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất Việt Nam, với diện tích hơn 44.000 ha, sản lượng thu hoạch gần 51.000 tấn nhân/năm, trở thành nguồn cung quan trọng cho chuỗi giá trị toàn cầu. Với kim ngạch xuất khẩu ấn tượng đạt hơn 112 triệu USD trong năm 2025, Sơn La đang khẳng định vị thế của một vùng nguyên liệu tầm vóc... Những con số biết nói đã minh chứng cho sự vươn mình của cây cà phê trên miền đất Tây Bắc này.

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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: Sơn La mong muốn truyền tải một thông điệp, Sơn La không chỉ hướng tới việc đưa hạt cà phê Sơn La đi xa hơn, mà còn quyết tâm nâng cao giá trị của hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh hơn, và đưa những giá trị đặc sắc của người Sơn La đến gần hơn với thế giới, người tiêu dùng trên toàn cầu.

"Mục tiêu cuối cùng là để người trồng cà phê được hưởng lợi xứng đáng từ thành quả lao động của mình, doanh nghiệp phát triển hiệu quả, ngành hàng cà phê Sơn La   nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh." - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thông tin.

Lần thứ 2 được tổ chức, Lễ hội Cà phê Sơn La là sự kiện văn hoá, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn; không chỉ tôn vinh giá trị cà phê Arabica Sơn La, tri ân những người trồng, chăm sóc và làm nên hương vị cây cà phê; mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, bản sắc văn hóa cùng tiềm năng phát triển của địa phương; lan tỏa giá trị cà phê Arabica Sơn La đến các thị trường trong nước và quốc tế.

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Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Lễ hội cà phê Sơn La không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê, mà phải là diễn đàn kết nối Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - người nông dân - thị trường, để từ những cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hình thành những dự án, những hợp đồng và những thị trường mới.

"Tôi kỳ vọng, tinh thần "Arabica Sơn La - vươn tầm thế giới" sẽ được chuyển hoá thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, những nhà máy hiện đại hơn, những sản phẩm có giá trị hơn, những doanh nghiệp mạnh hơn, và đời sống người trồng cà phê được tốt hơn.

Tôi tin tưởng rằng, Sơn La sẽ đưa Arabica từ vùng núi Tây Bắc đến những thị trường lớn của thế giới, đưa giá trị của hạt cà phê thành giá trị của vùng đất, giá trị của thương hiệu và giá trị của cuộc sống. Mỗi hạt cà phê Sơn La hôm nay không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc, mà còn mang theo khát vọng vươn lên, khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam" - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

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Câu chuyện về cây cà phê Arabica và nét đẹp, bản sắc, con người Sơn La được khắc hoạ tại đêm hội.

Từ đất nảy mầm, từ người kết tinh, từ di sản lan toả và từ bản sắc vươn xa – câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La cũng là thông điệp được lan toả tại Lễ hội. Diễn ra đến hết ngày 13/10, lễ hội Cà phê Sơn La sẽ tiếp nối với chuỗi các hoạt động hấp dẫn, như: giải chạy marathon Arabica, hội thi nhà nông đua tài, kết nối giao thương sản phẩm cà phê...

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Nơi tinh hoa cà phê hội tụ

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa từ các “thủ phủ” cà phê trong cả nước, mà còn đem đến những câu chuyện về vùng đất, con người, hành trình sáng tạo, tìm kiếm giá trị mới cho cây cà phê.

Thanh Thuỷ, Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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