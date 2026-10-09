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Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

Thứ Sáu, 22:40, 09/10/2026
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VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Tại lễ hội cà phê Sơn La, các gian hàng rực rỡ sắc màu, hương cà phê rang xay thơm nồng hòa cùng tiếng nói cười, mời chào tạo nên bầu không khí sôi động. Người dừng chân tìm hiểu các dòng cà phê đặc sản, người hào hứng nếm thử sản phẩm mới, người tranh thủ chọn mua những món ngon mang về cho gia đình.

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Sản phẩm cà phê Arabica Sơn La được giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ.

Không chỉ có cà phê, hành trình khám phá ẩm thực còn đưa khách tham quan đến gần hơn với những sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và đặc sản của nhiều địa phương. Mỗi gian hàng mang đến một hương vị riêng, một câu chuyện về vùng đất và con người.

"Hôm nay có hội chợ, mấy bà cháu chúng tôi cùng nhau đi xem. Được uống cà phê, mua được quả trám đen về ăn với xôi, cá nướng. 2 năm trước tôi cũng đi rồi, nhưng năm nay tôi thấy nhiều gian hàng hơn, nhiều sản phẩm hơn", bà Tòng Thị Long, ở bản Lầu, phường Tô Hiệu cho biết.

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Những hạt cà phê Arabica Sơn La dưới bàn tay vun trồng, chăm sóc của người dân bản địa.

Với nhiều người, điều thú vị không chỉ là ngắm nhìn mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Tại các gian hàng, khách tham quan có thể thưởng thức cà phê miễn phí, tìm hiểu cách pha chế, cảm nhận hương vị Arabica Sơn La, đồng thời khám phá những món ăn, thức uống và đặc sản đến từ nhiều vùng miền.

Những góc trưng bày bắt mắt cũng trở thành điểm check-in thu hút đông đảo bạn trẻ. Đi cùng bạn bè, người thân, vừa thưởng thức đồ uống, vừa nếm thử món ngon, tìm hiểu sản vật địa phương, food tour tại lễ hội mang đến một trải nghiệm cuối tuần mới mẻ, gần gũi.

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Cùng với đó là đặc sản từ nhiều vùng miền... 

"Giới trẻ rất thích đồ ăn vặt và ở đây thì rất nhiều đồ ngon. Đi một vòng các gian hàng đặc sản của các địa phương, tôi thấy rất ấn tượng, nhất là các món ăn truyền thống, rất đặc trưng. Đặc biệt là cà phê, khách hàng đều được uống thử và cảm thấy rất thích khi được khám phá mùi vị của cà phê từ Bắc vào Nam", chị Lê Nga, ở phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La chia sẻ.

Sức hút của hội chợ còn đến từ sự phong phú của các sản phẩm được giới thiệu. Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, hội chợ triển lãm quy tụ 240 gian hàng, trưng bày các dòng cà phê, sản phẩm OCOP, phân bón, máy móc nông nghiệp, nông sản tiêu biểu của Sơn La cùng nhiều đặc sản đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

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Đặc sản của nhiều tỉnh thành trong cả nước thu hút người dân, du khách.

Không chỉ là nơi mua bán, quảng bá sản phẩm, đây còn là dịp để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng. Bà Ngô Thị Việt, Giám đốc Công ty xuất khẩu Lý Sơn Farm, tỉnh Quảng Ngãi, mang đến Sơn La nhiều sản phẩm đặc trưng như tỏi, chả mực, tôm, đường phèn và đường thốt nốt. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm tại địa phương.

"Mục đích của chúng tôi tiếp tục ra đây là quảng bá hàng hóa và mang hàng hóa ra đây để giới thiệu sản phẩm, vừa để cho người tiêu dùng biết đến những sản phẩm ngon lại có thu nhập. Cho nên những mặt hàng ngon nhất của Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đã được mang ra, trưng bày và bán tại đây. Lần trước doanh thu tại đây được 350 triệu đồng, lần này hy vọng được như lần trước là rất mừng rồi", bà Việt nói.

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Các gian hàng thu hút rất đông người dân trải nghiệm, thưởng thức.

Từ những ly Arabica thơm nồng đến món ngon, nông sản đặc trưng của các vùng miền, mỗi gian hàng góp thêm một sắc màu cho không gian lễ hội. Người dân có thêm cơ hội trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm; doanh nghiệp có dịp quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

 

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 vì thế không chỉ là điểm hẹn tôn vinh hương vị Arabica đặc sản mà còn mở ra một hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực và sản vật vùng miền. Và ngay cả khi lễ hội chưa chính thức khai mạc, sự đông vui tại các gian hàng đã cho thấy sức hút của một điểm hẹn văn hóa, thương mại và ẩm thực giữa lòng Tây Bắc.

Một số hình ảnh tại "food tour" Lễ hội cà phê Sơn La:

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Cà phê của nhiều địa phương cũng hội tụ về Lễ hội cà phê Sơn La.
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Đa dạng các sản phẩm được đưa tới hội chợ.
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Nông sản, trái cây đặc trưng của các địa phương...
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Những món ăn mới lạ, độc đáo cùng cách trang trí bắt mắt, hấp dẫn.
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Nhiều sản phẩm "cháy" hàng
Thanh Thủy - Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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