Nơi tinh hoa cà phê hội tụ

Từ núi rừng vùng cao Sơn La, cà phê Nậm Lầu tự tin “xuống phố”, góp mặt trong Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026. Từ quả cà phê tươi trên cành, hạt cà phê nhân đã qua sơ chế, đến tách cà phê Arabica nóng hổi, tất cả cùng hội tụ trong một không gian đậm hương vị và bản sắc.

Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu chia sẻ: "Chúng tôi mang đến lễ hội sản phẩm cà phê của HTX cà phê đặc sản Nậm Lầu, được chế biến bằng phương pháp thủ công, từ khâu trồng, chế biến rang xay đều thủ công hết. Mong muốn của xã được giới thiệu đến người yêu cà phê của Sơn La nói riêng và cả nước nói chung, sẽ được thưởng thức những ly cà phê đậm đà nhất, mang cốt quý của đất trời Sơn La, Nậm Lầu".

Không chỉ Arabica Sơn La, lễ hội còn hội tụ tinh hoa cà phê từ nhiều vùng miền trên cả nước. Từ miền đất Đắk Nông, Tây Nguyên, ông Phạm Hưng, người sáng lập công ty cà phê Hoàng Hiệp mang đến hương vị cà phê robotta với đa dạng các sản phẩm, cùng những phương pháp chế biến ấn tượng. "Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia lễ hội Cà phê Sơn La. Chúng tôi mang theo rất nhiều sản phẩm, không chỉ cà phê hạt rang, mà cả các sản phẩm chế biến sâu hơn như cà phê sấy lạnh, cà phê sấy thăng hoa và các cà phê hòa tan 3 trong 1, 4 trong 1. Và một đặc sản của Tây Nguyên là cà phê mix với sầu riêng, một sản phẩm cũng đến từ Tây Nguyên. Đây là cơ hội để mình kết nối, chia sẻ những tinh túy mà bên mình ấp ủ bấy lâu này", ông Phạm Hưng chia sẻ.

Du khách được trải nghiệm, khám phá và uống thử cà phê miễn phí.

Khác với những dòng cà phê truyền thống, cà phê trầm của Công ty Cổ phần Trúc Lâm Trầm Tuệ, đến từ Hà Nội mang theo một câu chuyện ấn tượng của những người làm cà phê. Theo ông Hoàng Văn Hưởng, người sáng lập công ty, cà phê trầm được trồng dưới tán cây Dó bầu, trong hệ sinh thái rừng và môi trường khác biệt, tạo nên sản phẩm đặc biệt: "Cà phê trầm đặc biệt vì nó cộng sinh trong hệ sinh thái cây Dó bầu, nên hệ vi sinh vật đến hoa thụ phấn và đến không khí môi trường tạo ra hương vị hòa quyện giữa Trầm hương và cà phê, nên là tương đối khác biệt so với các dòng cà phê khác. Chúng tôi tham gia lễ hội với mong muốn chia sẻ một dòng sản phẩm đặc trưng trong hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam. Đặc biệt là tôi nghĩ rằng đây cũng là 1 nốt hương khác biệt để cho cộng đồng, những người yêu cà phê có thể cảm nhận 1 cách sâu sắc nhất".

Từ cây cà phê, quả cà phê đến các sản phẩm mang thương hiệu Arabica Sơn La được giới thiệu, quảng bá.

Không chỉ có những tách cà phê đậm vị, nhiều sản phẩm sinh học được sản xuất từ phụ phế phẩm cây cà phê cũng được quảng bá, bày bán tại Lễ hội. "Từ quả đỏ đến vỏ lụa, vỏ thóc, chúng tôi đã phát triển thành những sản phẩm sinh học như túi bảo vệ môi trường, phân hủy trong đất từ 6-12 tháng, các sản phẩm ống hút, thìa dao dĩa làm từ phụ phế phẩm của cây cà phê. Cũng rất mong muốn tất cả các phụ phế phẩm của cây cà phê thành kinh tế tuần hoàn, đem đến giá trị cao cho doanh nghiệp và bà con, lan tỏa đến các vùng miền khác nữa, đem những sản phẩm chất lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe mọi người", bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cà phê Minh Tiến, Sơn La giới thiệu.

Câu chuyện về cây cà phê và sắc màu văn hoá được kể tại Lễ hội cà phê Sơn La

Những sản phẩm ấn tượng, những câu chuyện về cây cà phê, cùng bàn tay sáng tạo của những người làm cà phê trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã dệt nên bức tranh sắc màu ấn tượng cho Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026.

Diễn ra từ ngày 9-13/10, Lễ hội quy tụ 240 gian hàng với sự tham gia của 210 doanh nghiệp, HTX trong cả nước. Cùng với cà phê, nhiều nông sản đặc trưng của Sơn La và các địa phương, các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc trưng cũng hội tụ tại đây, là điểm hẹn cho du khách trải nghiệm và khám phá.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

Nhiều doanh nghiệp sản xuất cà phê trong cả nước góp mặt tại lễ hội.

Từ vùng cao Sơn La, cà phê Nậm Lầu đến gần hơn với khách hàng.

Cùng với cà phê, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương được bày bán, giới thiệu.

Lễ hội cũng quy tụ nhiều thương hiệu cà phê lớn trên cả nước.

Các không gian trải nghiệm thu hút đông người dân và du khách.