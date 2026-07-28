Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VPB và QTP

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB - sàn) với giá mục tiêu 34.000 đồng upside 38%.

Quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 8.385 tỷ đồng (+72% so với cùng kỳ) lũy kế 6 tháng của năm 2026 hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tăng trưởng tín dụng dẫn đầu ngành đạt 22% YTD với dư nợ gần 1,165 triệu tỷ đồng. Chỉ số ROE cải thiện lên mức 17,1% cao nhất trong 2 năm. Dự phóng năm 2026 thu nhập hoạt động đạt 97.383 tỷ đồng (+30,4% so với cùng kỳ) và thu nhập lãi thuần đạt 80.570 tỷ đồng. Ngân hàng đang giao dịch tại mức P/E 6,57 lần và P/B 1,02 lần. Công ty con VPX đã niêm yết HOSE và đóng góp lợi nhuận tích cực.

Dựa trên phương pháp định giá so sánh P/B, thu nhập thặng dư, kết hợp cùng các dự báo về hoạt động kinh doanh năm 2026 và triển vọng tăng trưởng những năm tới của ngân hàng, NHSV xác định giá mục tiêu trong 12 tháng tới đối với cổ phiếu VPB ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 38% so với mức giá đóng cửa ngày 23/7. (25.000 đồng/cổ phiếu).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QTP

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) thay đổi khuyến nghị từ khả quan thành mua đối với cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh 2 (QTP – sàn Upcom) với giá mục tiêu 14.000 đồng upside 26,2%.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, LNST đạt 524 tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ) hoàn thành 163% kế hoạch năm và 143% dự phóng của ACBS. Kết quả khả quan nhờ sản lượng điện tăng 10% và giá bán bình quân tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dự báo 2H2026 sẽ kém khả quan hơn do mùa mưa và kế hoạch dừng máy bảo trì.

Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 9.516 tỷ đồng và LNST đạt 367 tỷ đồng. Định giá P/E dự phóng ở mức 13,6 lần và P/B là 0,8 lần. Kế hoạch cổ tức dự kiến 700 đồng/cổ phiếu.

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