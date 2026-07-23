Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với GAS và AST

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GAS

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) với giá mục tiêu 91.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 25,6%.

VNDIRECT tăng giá mục tiêu thêm 15,3%, trong khi giá cổ phiếu đã tăng 16,2% kể từ báo cáo gần nhất. Giá mục tiêu cao hơn phản ánh tác động hỗn hợp của: nâng dự báo EPS giai đoạn 2026-27; và tăng giả định WACC. P/E trượt 12T ở mức 15,2x, thấp hơn hơn trung bình 5 năm (16,8x), vẫn chưa phản ánh hết triển vọng tăng trưởng và vị thế của doanh nghiệp.

Dự báo doanh thu năm 2026 của GAS tăng mạnh 37,1% và lợi nhuận ròng đạt 14.506 tỷ đồng (+27,1% so với cùng kỳ) nhờ giá dầu hỗ trợ và mảng LNG tăng trưởng. Định giá P/E dự phóng 2026 ở mức 12,5x với ROAE duy trì vững chắc quanh 19,3%. Tỷ suất cổ tức kỳ vọng năm 2026 đạt 4,0%. Dự án trọng điểm Lô B – Ô Môn bám sát tiến độ để đón dòng khí đầu tiên vào quý 3/2027, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu AST

VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) với tiềm năng tăng giá 34,1%. VNDIRECT nâng giá mục tiêu thêm 18,5% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 9% kể từ báo cáo gần nhất.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với CTD, CII, VCG VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Xây dựng như CTD, CII, VCG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

VNDIRECT kỳ vọng lượng hành khách quốc tế duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026–2027 bất chấp những tác động căng thẳng từ Trung Đông. Theo đó, AST được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng doanh thu tích cực tăng 28,5% trong 2026 và 21,9% trong 2027, đạt lần lượt 2.223 tỷ đồng và 2.702 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ 2 yếu tố chính: số lượng cửa hàng của AST tăng 5,1% so với đầu năm trong năm 6 tháng và tăng trưởng doanh thu/cửa hàng mạnh mẽ, ước đạt CAGR 21,5%/năm, phù hợp với đà gia tăng của lưu lượng hành khách quốc tế.

Mảng suất ăn hàng không được kỳ vọng đóng góp vào tăng trưởng dài hạn của AST thông qua khoản đầu tư sở hữu 29,3% cổ phần tại VINACS. Đây là lĩnh vực có rào cản gia nhập cao do yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và vận hành, giúp các doanh nghiệp hiện hữu duy trì lợi thế cạnh tranh. Động lực tăng trưởng sẽ rõ nét hơn khi Sân bay Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. Dự án nhà máy suất ăn của VINACS tại Long Thành đã hoàn thiện và sẵn sàng vận hành đồng bộ với sân bay, qua đó nâng công suất từ 20.000 lên 40.000 suất/ngày, đáp ứng nhu cầu gia tăng và tạo dư địa tăng trưởng lợi nhuận cho AST trong dài hạn.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn đến từ các dự án hạ tầng sân bay lớn: AST sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng kể từ các dự án hạ tầng sân bay đang triển khai. Giai đoạn 1 của Sân bay quốc tế Long Thành, với công suất 25 triệu hành khách/năm, dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 12/2026. Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc và dự án sân bay Gia Bình cũng đang được triển khai và kỳ vọng sẽ sớm đi vào hoạt động trong năm 2027. Mặc dù kế hoạch phân bổ mặt bằng kinh doanh chưa được công bố, nhưng AST đã chứng minh khả năng giành được vị trí bán lẻ tốt tại các sân bay, nên công ty có thể sớm khai thác thêm doanh thu mới ngay khi dự án đi vào hoạt động.

Định giá hấp dẫn dựa trên triển vọng tăng trưởng 2026-2027: AST hiện đang giao dịch tại mức P/E 11,6x, thấp hơn mức trung bình 2 năm là 15,4x. Giá mục tiêu của chúng tôi là 84.500 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 34,1%, mà theo VNDIRECT là phản ánh hợp lý hiệu quả vận hành cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trong các năm tới.

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