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Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với TV2 và BID

Thứ Sáu, 05:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Xây dựng - Dịch vụ chuyên nghiệp và Ngân hàng như TV2, BID đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TV2

Công ty Chứng khoán VNDIRECT phát hành báo cáo lần đầu với cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) và khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu là 35.100 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá 37,6%.

P/B hiện tại của TV2 là 1,3x, thấp hơn so với P/B trung bình 5 năm (1,6x), phản ánh định giá ở vùng hấp dẫn khi xét về triển vọng tích cực trong giai đoạn tới khi các mảng kinh doanh đều hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư ngành điện.

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Tiêu điểm tài chính : Doanh thu 2025 đi ngang ở mức 1.335 tỷ đồng, trong khi Quý 1/2026 tăng 13% so với cùng kỳ lên 244 tỷ đồng, phản ánh giai đoạn bản lề trước chu kỳ EPC mới.

Lợi nhuận (LN) ròng 2025 đạt 96 tỷ đồng; Quý 1/2026, PBT tăng mạnh 231% so với cùng kỳ lên 59 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập tài chính cải thiện.

VNDIRECT dự phóng doanh thu (DT) và LN 2026 tăng mạnh 99% và 57% so với cùng kỳ, khi các dự án EPC lớn bước vào thi công, mở đầu chu kỳ tăng trưởng 2026-2027.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BID

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (EVS Research) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã BID) với giá mục tiêu 41.500 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá 10%. Mặc dù kết quả quý 1/2026 còn thận trọng về NIM và chất lượng tài sản, hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đã cải thiện lên 9,6% nhờ đợt chào bán riêng lẻ.

Định giá P/E hiện tại của cổ phiếu ở mức 9,14 lần với EPS đạt 4.247 đồng. Phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu đang kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 37.000 đồng và kỳ vọng sẽ có nhịp đảo chiều tăng giá tích cực.

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Luận điểm đầu tư: Kết quả hoạt động kém khả quan ở BID trong quý 1/2026 về NIM và chất lượng tài sản so với VCB và CTG khiến quan điểm thận trọng hơn. Hệ số an toàn vốn (CAR) của BID đã cải thiện lên 9,6% vào cuối quý 1/2026 nhờ đợt chào bán riêng lẻ. Mặc dù năng lực thực thi hiện tại chưa rõ ràng, vẫn có cơ hội tối ưu hóa cơ cấu bảng cân đối kế toán để cải thiện khả năng sinh lời.

Phân tích kỹ thuật: Trên khung tuần, BID sau khi giảm mạnh từ vùng 55 xuống vùng giá 37 đã có một nhịp hồi phục tăng lên vùng giá 46. Hiện tại BID đang quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ cũ khu vực 37, với việc khu vực 37 là hỗ trợ mạnh của BID từ giai đoạn 2025 kỳ vọng BID sẽ có thể đảo chiều tăng tại đây.

► Nhận định chứng khoán 24/7: Chờ thêm tín hiệu trước khi gia tăng tỷ trọng

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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