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Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với SZC và PHR

Thứ Hai, 05:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 27/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bất động sản và Cao su - Bất động sản khu công nghiệp như SZC, PHR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu SZC

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 42% giá mục tiêu xuống mức 24.700 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC). SZC hiện đang giao dịch với mức P/B dự phóng năm 2026/2027 lần lượt ở mức 1,2x/1,2x, thấp hơn mức trung vị 5 năm của công ty là 2,4x. VCSC cho rằng, đây là mức định giá tương đối hấp dẫn, do VCSC kỳ vọng rằng lợi nhuận của công ty sẽ bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm 2026 (nhờ được hỗ trợ bởi sự cải thiện của doanh số cho thuê KCN và việc doanh thu hồi phục về mức bình thường).

Mức giảm đối với giá mục tiêu của VCSC chủ yếu đến từ việc hạ dự báo doanh số cho thuê đất KCN trong giai đoạn 2026/2027; kéo dài thời gian hoàn tất cho thuê đất KCN dự kiến; giảm giả định doanh số bán đất KDC Châu Đức trong giai đoạn 2026-2027 do lãi suất năm 2026 dự kiến cao hơn so với cùng kỳ, kết hợp với mức tăng của dư nợ ròng tại cuối quý 1/2026 (được bù đắp một phần bởi việc dời thời gian định giá sang giữa năm 2027).

mot so co phieu can quan tam 27 7 co hoi dau tu tiem nang voi szc va phr hinh anh 1

Đối với năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) sẽ giảm 59% so với cùng kỳ năm trước (YoY) xuống mức 142 tỷ đồng. Dự báo của VCSC giả định SZC ghi nhận doanh thu bàn giao đất KCN theo phương pháp phân bổ trong nửa đầu năm 2026 (6T 2026), trước khi quay trở lại phương pháp ghi nhận một lần toàn bộ giá trị hợp đồng từ nửa cuối năm 2026.

Đối với năm 2027, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng mạnh 62% so với năm 2026, lên mức 230 tỷ đồng, nhờ được thúc đẩy bởi dự báo rằng diện tích bàn giao đất KCN và KĐT Châu Đức sẽ cao hơn so với cùng kỳ. • VCSC lần lượt điều chỉnh giảm 63%/51% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2026/2027, nhằm chủ yếu phản ánh giả định doanh thu KCN thấp hơn do mức giảm của VCSC đối với dự báo doanh số bán, diện tích bàn giao đất KCN, và dự báo doanh thu KDC Châu Đức (trong bối cảnh nhu cầu BĐS nhà ở phục hồi chậm).

VCSC cho rằng, SZC sẽ hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm cụm cảng Cái Mép đang tăng trưởng nhanh, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đưa vào khai thác từ tháng 5/2026) và Sân bay Quốc tế Long Thành (Giai đoạn 1 dự kiến sẽ vận hành trong 6T 2027), nhờ quỹ đất KCN và KĐT lớn (với quy mô khoảng 2.300 ha) của công ty.

Rủi ro: Doanh số bán đất KCN thấp hơn kỳ vọng và tiến độ mở bán dự án KĐT Châu Đức diễn ra chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHR

VCSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) và điều chỉnh tăng 16% giá mục tiêu lên 82.700 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu phản ánh dự báo thu nhập bồi thường từ VSIP III cao hơn và được đẩy nhanh tiến độ, cùng với việc cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2026 sang giữa năm 2027.

mot so co phieu can quan tam 27 7 co hoi dau tu tiem nang voi szc va phr hinh anh 2

VCSC điều chỉnh tăng lần lượt 64%/48% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2026/2027, do VCSC hiện kỳ vọng tổng thu nhập bồi thường còn lại từ VSIP III là 2.100 tỷ đồng sẽ được thanh toán trong giai đoạn 2026-2027, so với dự báo trước đây của VCSC là 1.400 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2033.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026/2027 sẽ lần lượt tăng mạnh 258%/24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.700 tỷ đồng/2.100 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng thu nhập bồi thường đất từ KCN Bắc Tân Uyên 1 và VSIP III tăng mạnh, cùng với đóng góp ổn định từ mảng cao su.

VCSC đánh giá, PHR là doanh nghiệp hưởng lợi hàng đầu từ việc đẩy nhanh phê duyệt đầu tư các KCN mới tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ (hiện thuộc TP.HCM sau sáp nhập tỉnh), nhờ quỹ đất cao su với vị trí thuận lợi, kết nối tốt với mạng lưới giao thông hiện hữu.

PHR hiện đang giao dịch với P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 1,4x/1,1x, so với P/B trung vị 5 năm là 1,7x, mức mà VCSC cho là hấp dẫn.

Rủi ro: Quá trình phê duyệt các KCN tương lai bị trì hoãn, doanh thu cho thuê đất KCN tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng.

Nhận định chứng khoán 27-31/7: VN-Index chờ nhịp hồi kỹ thuật

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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