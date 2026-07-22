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Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với CTD, CII, VCG

Thứ Tư, 05:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Xây dựng như CTD, CII, VCG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTD

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) với giá mục tiêu là 84.500 đồng/cổ phiếu.

Với vị thế là DN đầu ngành, kết hợp cùng các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Masteries hay Sungroup, do đó, được hưởng lợi trong bối cảnh các DN tăng tốc triển khai dự án và nguồn cung BĐS phục hồi. Nhờ đó, CTD được hưởng lợi mạnh mẽ trong bối cảnh ngành xây dựng phục hồi với 3 phân khúc chính đến từ dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Doanh thu tăng trưởng lần lượt 20%/8% so với cùng kỳ vào năm 2026-2027.

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Biên lợi nhuận (LN) gộp phục hồi khoảng 0,5 điểm % so với cùng kỳ trong năm tài chính 2026 nhờ trúng thầu các dự án lớn có biên lợi nhuận cao và đã kí kết hợp đồng chia sẻ trượt giá nguyên vật liệu đối với chủ đầu tư. Nhờ đó, tính đến hết hết Quý 2/2026, doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi đà tăng của giá nguyên vật liệu. Sang năm 2027, biên gộp dự báo giảm 0,1 điểm % so với cùng kỳ.

Mức định giá P/B đang thấp hơn trong giai đoạn phục hồi của ngành xây dựng MBS giảm giá mục tiêu 10% so với giá gần nhất trong bối cảnh biên gộp thấp hơn dự báo.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CII

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII – sàn HOSE) với giá mục tiêu 23.000 đồng/cổ phiếu.

CII được hưởng lợi trong bối cảnh doanh nghiệp trúng thầu dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (mở rộng), nhờ đó, doanh thu mảng xây lắp và BOT có thể tăng trưởng khoảng 10% trong giai đoạn 2027 – 2028. MBS đánh giá, trong bối cảnh cao tốc này luôn duy trì lưu lượng xe ở mức cao, mảng BOT của doanh nghiệp có thể tăng trưởng mạnh mẽ từ 2028.

Sang năm 2026, TP.HCM dự kiến có thể tổ chức đấu giá đất đối với 5 lô đất tại Thủ Thiêm và điều này có thể giúp định giá của CII được cải thiện. Do đó, MBS đánh giá CII được hưởng lợi trong bối cảnh trúng thầu tại dự án xây lắp giúp backlog tăng trưởng, bên cạnh đó, việc đấu giá lại quỹ đất tại Thủ Thiêm có thể giúp doanh nghiệp được định giá lại nhờ tích lũy quỹ đất giá rẻ.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VCG

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – sàn HOSE) với giá mục tiêu là 21.200 đồng/cổ phiếu.

Mặc dù tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh tăng trưởng đầu tư công và backlog dự kiến tiếp tục tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, MBS đánh giá câu chuyện của VCG không còn hấp dẫn khi vốn đầu tư công tập trung chủ yếu vào các dự án đường sắt thay vì đường cao tốc như 2020 – 2025, nhờ đó, VCG không được hưởng lợi đáng kể trong việc thi công xây lắp các dự án này.

LN năm 2026 có thể ghi nhận suy giảm 72% so với cùng kỳ do nền cao của năm 2025 khi ghi nhận lợi nhuận từ việc bán dự án.

MBS đánh giá VCG không được hưởng lợi nhiều trong bối cảnh đầu tư công tăng mạnh như hiện nay do các dự án phần lớn theo phương thức BT và doanh nghiệp không có định hướng thực hiện đầu tư theo phương thức này.

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Nhận định chứng khoán 22/7: Chưa vội bắt đáy, chờ VN-Index kiểm định vùng 1.700

VOV.VN - Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index vẫn chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế,dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm, ưu tiên quản trị rủi ro, chỉ giải ngân khi thị trường phát đi tín hiệu hồi phục rõ ràng.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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