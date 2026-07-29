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Một số cổ phiếu cần quan tâm 29/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với ANV và NT2

Thứ Tư, 05:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Thủy sản và Điện như ANV, NT2 đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu ANV

Công ty Chứng khoán Shinhan (SSV) khuyến nghị nắm giữ đối với mã chứng khoán ANV của CTCP Nam Việt với giá mục tiêu 18.600 đồng suất sinh lời dự kiến 10,2%. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3.778 tỷ đồng (+33,4% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận ròng giảm 29% còn 330 tỷ đồng do giá bột cá và chi phí logistic tăng mạnh.

mot so co phieu can quan tam 29 7 co hoi dau tu tiem nang voi anv va nt2 hinh anh 1

Dự báo doanh thu cả năm 2026 đạt 7.549 tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 864 tỷ đồng. Định giá P/E dự phóng 2026 đạt 7,8x và P/B là 1,5x. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2026 tương ứng lợi suất 3,3%.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nâng khuyến nghị lên mua đối với cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) với giá mục tiêu là 26.700 đồng kỳ vọng tổng tỷ suất sinh lời 32,4%.

Dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 8.530 tỷ đồng (+7,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 839 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất tích cực khi LNST đạt 583 tỷ đồng (+61% so với cùng kỳ) hoàn thành 136% kế hoạch năm.

mot so co phieu can quan tam 29 7 co hoi dau tu tiem nang voi anv va nt2 hinh anh 2

Định giá P/E dự phóng 2026 là 7,3x và P/B đạt 1,1x. Công ty dự kiến trả cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2026 tương ứng lợi suất 7%. Động lực đến từ sản lượng Qc được giao tăng cao và chi phí khấu hao giảm mạnh từ năm 2026.

ACBS nâng mức giá mục tiêu cho NT2 lên 26.200 đồng/cổ phiếu, dựa trên thay đổi sản lượng huy động dự phóng đạt hơn 3,5 tỷ kWh, +10% so với dự phóng cũ (svdpc). Theo đó, LNST đạt 839 tỷ đồng, +14%so với dự phóng cũ, đưa ra mức giá mục tiêu năm 2026 cho NT2 là 26.700 đồng/cổ phiếu, ứng với tổng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 32,4%.

► Nhận định chứng khoán 29/7: Bắt đáy xuất hiện, VN-Index có vượt 1.700 điểm?

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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