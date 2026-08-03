Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với ACB và POW

Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu ACB

Công ty Chứng khoán VIX duy trì mức đánh giá tích cực đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HOSE) dựa vào mức định giá hiện tại của ACB đang được chiết khấu ở mức hấp dẫn (lợi nhuận kỳ vọng +25%) và chất lượng tài sản tốt, mặc dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đang chậm lại.

ACB là một trong những ngân hàng thương mại tư nhân có quy mô lớn nhất trong hệ thống về quy mô tài sản (sau MBB, VPB và TCB trong nhóm tư nhân). Bên cạnh đó, ACB đang sở hữu hệ sinh thái tài chính đa dạng bao gồm các lĩnh vực như Ngân hàng, Chứng khoán và tài chính khác (quản lý nợ, cho thuê tài chính, quản lí quỹ), tuy nhiên hoạt động ngân hàng vẫn đóng góp lợi nhuận chính cho ACB (93%). VIX kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của ACB sẽ đạt 16.196 tỷ đồng trong năm 2026, tương đương với tăng trưởng +3,65% so với cùng kỳ năm trước.

Luận điểm Đầu tư: Cập nhật KQKD Quý 2/2026: NII (thu nhập lãi thuần) của ACB tăng trưởng tới 16,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2026, trong khi lợi nhuận sau thuế suy giảm tới 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ: Lợi nhuận từ các hoạt động ngoài lãi suy giảm lần lượt -47,9% so với cùng kỳ năm trước và -29% so với cùng kỳ quý trước; Chi phí dự phòng tăng tới 128% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế hai quý đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của ACB đạt 8.612 tỷ đồng – tương đương 48,19% so với kế hoạch doanh nghiệp đề ra và 53,17% so với dự báo của VIX.

Chất lượng tài sản vẫn được duy trì: Trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng của ACB đạt tới 8,5% so với đầu năm, trong khi toàn ngành chỉ đạt 7,73% cho thay tốc độ cho vay của ACB vẫn duy trì mức cao hơn so với hệ thống. Nổi bật trên nền tăng trưởng, Tỷ lệ nợ xấu - NPL (nhóm 3 – 5/cho vay khách hàng) tiếp tục duy trì tại mức thấp – chỉ tăng 6 điểm cơ bản so với đầu năm. Tuy nhiên, dự nợ các nhóm 3-5 (tỷ đồng) của ACB lại tăng tới 14,8% từ đầu năm đến nay và dư nợ nhóm 2 tăng trưởng tới 93% từ đầu năm đến nay khiến cho ACB áp lực lên chi phí trích lập dự phòng để duy trì được tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100% trong Quý 2/2026.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 31/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với DCM và SAB VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 30/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Phân bón và Thực phẩm và đồ uống như DCM, SAB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Áp lực thanh khoản hiện hữu khiến NIM tiếp tục thu hẹp: Mặc dù tiền gửi khách hàng tại ACB tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ quý trước, tuy nhiên vẫn đang bị rút ròng -1,4% luỹ kế kể từ đầu năm. Hơn thế nữa, lượng giấy tờ (GTCG) có giá tăng 49,3% so với đầu năm nhằm huy động được nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng. Với việc vừa tăng lãi suất huy động để kích thích tiền gửi và phát hành thêm lượng lớn GTCG (lãi suất cao hơn tiền gửi), VIX tin rằng, chi phí vốn của ACB sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và sẽ trực tiếp khiến NIM của ACB thu hẹp lại.

Rủi ro: Áp lực thanh khoản khiến NIM tiếp tục co lại; Hoạt động ngoài lãi kém hiệu quả.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán KAFI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HSX) với giá mục tiêu là 16.978 đồng. Upside kỳ vọng đạt 28%.

Luận điểm đầu tư: Nhơn Trạch 3&4 mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho POW sau gần 10 năm gần như không mở rộng công suất. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cụm nhà máy này đã đóng góp khoảng 9,317 tỷ đồng doanh thu, chiếm khoảng 28% tổng doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp. Khi hai nhà máy vận hành ổn định, doanh thu dự kiến đạt khoảng 19.000 – 23.000 tỷ đồng/năm, trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp. Triển vọng của Nhơn Trạch 3&4 tiếp tục được củng cố nhờ định hướng phát triển điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đồng thời, với lợi thế là hai nhà máy điện LNG đầu tiên tại Việt Nam đi vào vận hành thương mại, POW nhiều khả năng sẽ duy trì vị thế tiên phong trong khoảng 3–4 năm tới, khi phần lớn các dự án LNG khác vẫn đang trong giai đoạn triển khai và chưa thể đưa vào khai thác.

Tăng trưởng phụ tải điện là nền tảng hỗ trợ sản lượng huy động. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong nửa cuối năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu sản lượng điện tăng 16.9% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò trọng yếu của ngành điện đối với nền kinh tế. Đồng thời, các chỉ số vĩ mô như FDI và IIP tiếp tục tăng trưởng tích cực, góp phần củng cố nhu cầu tiêu thụ điện.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 171.54 tỷ kWh, tăng 9,85% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu điện vẫn duy trì xu hướng tăng. Với tổng công suất lắp đặt 6,829 MW, POW là một trong những doanh nghiệp phát điện lớn nhất Việt Nam và có vị thế thuận lợi để hưởng lợi khi nhu cầu phụ tải tiếp tục mở rộng.

El Niño quay trở lại — kỳ vọng huy động điện than & khí tăng cao: Theo dự báo của NOAA, El Niño có khả năng quay trở lại từ cuối năm 2026. Trong các chu kỳ El Niño trước, lượng mưa suy giảm khiến sản lượng thủy điện giảm, trong khi nhiệt điện được tăng huy động để bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung. Thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiệt điện chiếm khoảng 63% tổng sản lượng điện huy động toàn hệ thống (+13% so với cùng kỳ năm trước), trong khi thủy điện chỉ chiếm khoảng 21% (-2% so với cùng kỳ năm trước). Đối với POW, các giai đoạn El Niño thường ghi nhận sản lượng điện hợp đồng (Qc) được phân bổ cao hơn, đồng thời hệ số công suất của các nhà máy nhiệt điện cũng cải thiện. So với các chu kỳ trước, POW có dư địa hưởng lợi lớn hơn nhờ Nhơn Trạch 3&4 đã đi vào vận hành thương mại, bổ sung thêm 1,624 MW công suất điện khí.

Rủi ro: Giá LNG tăng trở lại có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của Nhơn Trạch 3&4, ảnh hưởng đến sản lượng huy động và biên lợi nhuận. Sản lượng huy động của các nhà máy điện có thể thấp hơn kỳ vọng nếu nhu cầu phụ tải tăng chậm hoặc hệ thống ưu tiên huy động các nguồn điện có chi phí thấp hơn. El Niño có thể diễn biến yếu hơn dự báo hoặc điều kiện thủy văn thuận lợi hơn, làm giảm nhu cầu huy động các nhà máy nhiệt điện.

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