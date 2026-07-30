Một số cổ phiếu cần quan tâm 30/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VPB, BID, MCH

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB – sàn HSX) với giá mục tiêu 30.000 đồng tiềm năng tăng giá 20%.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của VPB đạt 18.880 tỷ đồng (+68% so với cùng kỳ). Tín dụng tăng trưởng cao dự báo cả năm 2026 duy trì ở mức khoảng 35% nhờ đẩy mạnh cho vay KHDN và SME. Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm xuống 3,28% vào cuối quý 2.

VPB hiện giao dịch tại P/B 1,1 lần thấp hơn mức bình quân 10 năm là 1,5 lần. Ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04% và phát hành riêng lẻ 5% cho nhà đầu tư nước ngoài.

VPB đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn khi giá nằm dưới MA50 và MA200, bám sát dải dưới Bollinger, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất vùng 24,4-24,8; ngưỡng kháng cự 25,6. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát, chỉ mua thăm dò khi giá giữ vững vùng 24,4-24,8 và xuất hiện nến hồi phục. Gia tăng tỷ trọng khi vượt 26,5 với thanh khoản cải thiện. Cắt lỗ nếu thủng 24.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BID và MCH

Theo Agriseco, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – sàn HOSE) đã điều chỉnh sâu và rời khỏi vùng tích lũy 40.000–42.000 đồng/cổ phiếu, hiện nằm dưới các đường MA20, MA50 và MA200 ngày. Trong khi các chỉ báo động lượng báo hiệu cổ phiếu vào vùng quá bán, giá đang phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 35.000–36.000 đồng/cp, đồng thời giằng co với thanh khoản giảm cho thấy áp lực bán có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo điều kiện xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn ngày. Khuyến nghị mua thăm dò BID với giá mục tiêu 39.500 đồng/cp, cắt lỗ nếu vị thế giảm quá 5%.

Cổ phiếu CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH – sàn HSX) duy trì trạng thái tích lũy tương đối tích cực trong vùng 130.000–140.000 đồng/cổ phiếu, giá hiện vẫn giữ trên MA50 ngày và chưa phá vỡ cấu trúc nền ngắn hạn. So với diễn biến giảm mạnh của VN-Index, MCH thể hiện sức mạnh tốt hơn tương đối khi biên độ điều chỉnh hẹp và áp lực bán không đáng kể. Dải Bollinger thu hẹp và dải dưới tiếp cận nền giá báo hiệu cổ phiếu có thể đang gần thời điểm bứt phá. Khuyến nghị mua MCH với giá mục tiêu 150.000 đồng/cp, cắt lỗ nếu vị thế giảm >5%.

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