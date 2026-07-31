Một số cổ phiếu cần quan tâm 31/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với DCM và SAB

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông công ty mẹ của CTCP – TCT Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) năm 2026 tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 2 lần mức đáy giai đoạn 2022–2023. Trong khi đó, DCM hiện giao dịch tại P/E forward 2026 khoảng 6,5x, thấp hơn đáng kể mức trung bình 5 năm (11,0x), phản ánh định giá còn hấp dẫn.

Về dài hạn, DCM đang chuyển dịch sang mô hình phân bón – hóa chất – công nghệ sinh học, giúp giảm phụ thuộc vào chu kỳ giá phân bón và hướng tới doanh thu 35.000 tỷ đồng vào năm 2030. Đồng thời, công ty sở hữu hơn 7.200 tỷ đồng tiền mặt & tiền gửi, đòn bẩy tài chính thấp và duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt 20%/năm.

BVSC ước tính KQKD của DCM trong quý 3 với doanh thu thuần và LNST lần lượt khoảng 3.300 tỷ đồng (+10,4% so với cùng kỳ năm trước) và 340 tỷ đồng (-10,2% so với cùng kỳ năm trước). Cả năm 2026, BVSC điều chỉnh giảm dự phóng DTT từ 23.000 tỷ đồng xuống 19.182 tỷ đồng (+13,1% so với cùng kỳ năm trước) và LNST CĐ công ty mẹ từ 3.030 tỷ đồng xuống 2.506 tỷ đồng (+30,8% so với cùng kỳ năm trước) do giá Ure thấp hơn so với giả định trước đây của BVSC.

Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) kết hợp định giá tương đối (P/E, P/B và EV/EBITDA), BVSC xác định giá mục tiêu của DCM là 42.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng P/E forward 2026 khoảng 8,7x) và đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu DCM với tiềm năng tăng giá 34,4%. BVSC ưa thích DCM trong nhóm phân bón nhờ vị thế dẫn đầu thị trường Ure và NPK cao cấp; tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ mảng hóa chất, từng bước giảm phụ thuộc vào chu kỳ phân bón, với sản phẩm CO₂ tinh khiết thương mại hóa từ đầu năm 2026 đánh dấu bước mở rộng sang khí công nghiệp; nền tảng tài chính vững mạnh, duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định; và định giá ở mức hấp dẫn.

Biên lợi nhuận gộp của SAB duy trì khả quan

Theo Công ty Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO, mã SAB) ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt 6.888 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mảng bia tăng 3,1% lên 6.578 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi hai đợt điều chỉnh giá bán trong tháng 4 và tháng 5/2026, qua đó từng bước chuyển một phần tác động của lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vào giá bán.

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Lợi nhuận gộp quý II/2026 tăng 8,8% lên 2.663 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp lên 38,7%, tăng 2,7 điểm %. Động lực chính đến từ việc tối ưu giá vốn, trong đó chi phí mạch nha và nhôm giảm nhờ các hợp đồng hedging mới được chốt ở mặt bằng giá thuận lợi hơn svck và kéo dài đến hết quý I/2027.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp quý II/2026 đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 22,0%, tương đương 20,5% doanh thu, tăng 3,5 điểm %. Đáng chú ý, chi phí quảng cáo và khuyến mãi tăng 34,9% lên 673 tỷ đồng, chiếm 9,8% doanh thu, so với 7,3% trong quý II/2025 và 6,9% trong quý I/2026, phản ánh việc SABECO đẩy mạnh các hoạt động marketing và khuyến mãi nhằm hỗ trợ sản lượng và bảo vệ thị phần.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển tăng 56,2% lên gần 100 tỷ đồng, tương đương 1,5% doanh thu, cao hơn mức 0,9% trong quý II/2025 và 1,2% trong quý I/2026, trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí logistics chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2026 giảm 3,4% xuống 1.167 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận ròng giảm 0,8 điểm % xuống 16,9%. Mặc dù biên lợi nhuận gộp cải thiện tích cực, mức tăng mạnh của chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận chuyển đã hấp thụ phần lớn lợi nhuận từ giá vốn thuận lợi.

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