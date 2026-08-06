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Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/8: Cơ hội tiềm năng với GAS và VHC

Thứ Năm, 05:00, 06/08/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Dầu khí và Nông nghiệp như GAS, VHC đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS

Quý 2/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 43.249 tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt 7.783 tỷ đồng (+57% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 5.850 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 6 tháng đầu năm, GAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 81.268 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt 12.302 tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ năm trước), LNST-CĐTS đạt 8.805 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước).

Các dự án khí trọng điểm, đặc biệt là mỏ khí Lô B đang gấp rút được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung khí khô trong nước. Đây sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho GAS. Từ nay đến năm 2027, các mỏ khí quan trọng bao gồm Lô B, Sư Tử Trắng 2B, Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam, Thiên Nga Hải Âu, Đại Hùng pha 3, Nam Du U Minh, Khánh Mỹ Đầm Dơi sẽ được hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động, bổ sung đáng kể cho nguồn khí trong nước.

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Định giá và khuyến nghị đầu tư: Sử dụng phương pháp định giá DCF và P/E, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xác định giá mục tiêu cho GAS là 84.900 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá +21,5%. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu GAS.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VHC

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) từ mua xuống khả quan, đồng thời giảm 18% giá mục tiêu xuống 58.600 đồng/cổ phiếu, phản ánh việc điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận. VCSC cũng tăng WACC được sử dụng trong phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền bằng cách nâng giả định lãi suất phi rủi ro. Tác động này được bù đắp một phần nhờ việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027.

VCSC điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm trong giai đoạn 2026-2030 lần lượt 20%/27%/20%/31%/32%. Mặc dù vậy, các dự báo mới của VCSC vẫn cho thấy CAGR LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 8%, nhờ sản lượng mảng phile đông lạnh tăng trưởng 7% trong giai đoạn 2026–30, được hỗ trợ bởi nhu cầu duy trì tích cực tại thị trường Mỹ và EU nhờ lợi thế về giá của cá tra so với các loại cá thịt trắng khác. Ngoài ra, giá mục tiêu của VCSC tương ứng với P/E dự phóng các năm 2026/27 ở mức hợp lý là 9,1 lần/8,1 lần.

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Tại mức giá hiện tại, VHC đang giao dịch ở mức P/E trượt là 8,3 lần, tương ứng mức chiết khấu 22% so với P/E trượt trung bình 5 năm là 10,7 lần. VCSC cũng dự phóng cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2026 đạt 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 5,5%), tăng so với mức lịch sử là 2.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, VHC đã hoàn tất đợt mua lại 15 triệu cổ phiếu, giảm 6,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ 224,5 triệu xuống 209,5 triệu cổ phiếu, qua đó hỗ trợ thêm cho tăng trưởng EPS.

Theo kết quả rà soát sơ bộ POR 21 của Bộ Thương mại Mỹ (DOC), các đối thủ cạnh tranh chính của VHC đã bị áp trở lại thuế chống bán phá giá (0,07–0,29 USD/kg đối với các công ty có thuế suất riêng lẻ; 2,39 USD/kg đối với toàn Việt Nam) so với mức 0% trong kỳ POR 20. Trong khi đó, VHC tiếp tục không chịu thuế chống bán phá giá sau khi được DOC bãi bỏ lệnh áp thuế vào năm 2025, qua đó, củng cố thêm lợi thế cạnh tranh của công ty tại thị trường Mỹ.

Rủi ro: Giá bán trung bình và nhu cầu tiêu thụ cá tra toàn cầu thấp hơn dự kiến.

► Nhận định chứng khoán 6/8: VN-Index giằng co quanh vùng 1.790 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
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