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Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HPG và MBB

Thứ Tư, 05:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 5/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Thép và Ngân hàng như HPG, MBB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG

Quý 2/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HSX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 55.159 tỷ đồng (+53,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) Cổ đông Công ty mẹ đạt 6.371 tỷ đồng (+49,7% so với cùng kỳ năm trước), được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của mảng kinh doanh thép.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính thận trọng KQKD của HPG trong quý 3 với doanh thu thuần và LNST lần lượt khoảng 51.800 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước; -6% so với cùng kỳ quý trước) và 4.800 tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ năm trước; -25,3% so với cùng kỳ quý trước) do yếu tố mùa vụ khi quý 3 thường là giai đoạn thấp điểm của ngành Xây dựng. Cả năm 2026, BVSC điều chỉnh tăng LNST từ mức 24.200 tỷ đồng lên 25.400 tỷ đồng, chủ yếu nhờ KQKD Quý 2 vượt kỳ vọng và biên lợi nhuận cải thiện lên 16,6% (cao hơn mức dự báo trước là 15,1%).

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Khuyến nghị đầu tư: BVSC nâng giá mục tiêu HPG từ 32.500 đồng/cổ phiếu lên 33.200 đồng/cổ phiếu nhờ điều chỉnh tăng dự báo biên lợi nhuận ròng 2026 từ 10,7% lên 11,9%.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HPG nhờ: vị thế dẫn đầu ngành Thép; hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá đối với HRC, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho Dung Quất 2; dư địa tăng trưởng từ các dự án thép ray, Hòa Phát Phú Yên và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; và tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận nhờ khai thác mỏ quặng Quý Xa. Ở mức giá hiện tại, HPG đang giao dịch với EV/EBITDA và P/E forward 2026 lần lượt khoảng 4,6x và 7,5x, thấp hơn đáng kể mức trung bình 5 năm (8,0x và 14,0x), cho thấy định giá vẫn hấp dẫn trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB – sàn HOSE) với giá mục tiêu 32.400 đồng, Upside tiềm năng 44%.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của MBB đạt 20.200 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ), hoàn thành 48% dự phóng cả năm của BSC. Tín dụng hợp nhất tăng trưởng mạnh mẽ đạt 13,2% YTD. BSC dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng trưởng 24% svck với định giá P/B dự phóng ở mức 1,08x. Ngân hàng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 2,5% cổ phần để cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR).

KQKD Quý 2/2026 và nửa đầu năm 2026 của MBB nhìn chung vẫn nằm trong kỳ vọng của BSC. Yếu tố rủi cần lưu ý là quản lý chất lượng nợ khi lãi suất neo ở mức cao và có thể tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới.

MBB vẫn được đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu của ngành ngân hàng trong 2026. Tăng trưởng về quy mô bảng cân đối sẽ tiếp tục là động lực chính của MB trong 2026 với hạn mức lên đến 35% (riêng lẻ) sau khi nhận chuyển giao bắt buộc với MBV. Để tối ưu hoá được lợi thế này, BSC kì vọng ngân hàng sẽ có kế hoạch phát hành riêng lẻ 2.5% để cải thiện hệ số CAR (chỉ ở khoảng 11.7% tại cuối Q4/2025 và tương đối so với TCB hay VPB).

Tại mức giá hiện tại, MBB đang có P/B = 1.2x và P/B 2026F = 1.08x dựa trên dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) 2026F đạt +24% so với cùng kỳ năm trước. BSC duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu gần nhất là 32.400 đồng/cổ phiếu, upside 44% so với ngày 31/7.

► Nhận định chứng khoán 5/8: VN-Index kiểm chứng vùng 1.780-1.790 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
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