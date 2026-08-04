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Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VLB và PHP

Thứ Ba, 05:00, 04/08/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Vật liệu xây dựng và Cảng biển, vận tải thủy và kho bãi như VLB, PHP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VLB

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB – sàn UPCOM) với giá mục tiêu 54.000 đồng, upside 13%.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của VLB đạt 449 tỷ đồng (+225,9% so với cùng kỳ) nhờ ghi nhận thu nhập bất thường 344 tỷ đồng, qua đó hoàn thành 200% kế hoạch lợi nhuận cả năm. ABS dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 1.500 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ) với định giá P/E và P/B dự phóng lần lượt là 3,7x và 1,8x. Doanh nghiệp sở hữu tình hình tài chính rất lành mạnh khi không sử dụng nợ vay và cam kết chi trả cổ tức cao lên tới 49%.

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ABS dự phóng doanh thu thuần (DTT) và lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ 2026F của VLB dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ) & 600 tỷ đồng (+82,5% so với cùng kỳ) do có ghi nhận khoản doanh thu bất thường. EPS & BVPS 2026F dự kiến đạt 12.787 đồng/cổ phiếu & 25.902 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E và P/B lần lượt đạt 3,7 và 1,8 lần tại mức giá hiện tại. ROE 2026F dự kiến đạt 49,4%.

ABS xác định giá mục tiêu của VLB là 54.000 đồng/cổ phiếu theo phương pháp định giá so sánh với mức P/E và P/B mục tiêu lần lượt là 6x lần và 1,8x lần. Với tiềm năng tăng giá +13% so với giá hiện tại, ABS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VLB.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHP

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu của Công ty CP Cảng Hải Phòng (PHP – sàn UPCOM) với giá mục tiêu 59.000 đồng, kỳ vọng Upside 55%.

Kết quả kinh doanh Quý 2/2026 của PHP bứt phá mạnh với lợi nhuận sau thuế đạt 425 tỷ đồng (+123% so với cùng kỳ) nhờ sự đóng góp của cụm cảng nước sâu Lạch Huyện.

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NHSV dự báo doanh thu PHP đạt 3.564 tỷ đồng trong năm 2026 (+30,5% so với cùng kỳ năm trước) và 4.084 tỷ đồng trong năm 2027 (+14,6% so với cùng kỳ năm trước), nhờ Lạch Huyện tăng đóng góp trong khi các cảng hiện hữu duy trì nền sản lượng ổn định. LNST tương ứng ước đạt 1,300 tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ năm trước) và 1.500 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước). Dù nợ vay tăng trong giai đoạn đầu tư lớn cho Lạch Huyện, tỷ lệ nợ vay/VCSH năm 2026 vẫn ở mức kiểm soát khoảng 32% và hệ số bảo phủ lãi vay duy trì khoảng 10,0 lần, cho thấy áp lực tài chính chưa đáng lo ngại trong giai đoạn đầu vận hành dự án.

Rủi ro đầu tư: Cạnh tranh tại Hải Phòng vẫn gay gắt Nguồn cung cảng mới tăng nhanh có thể khiến giá dịch vụ khó cải thiện mạnh. Xuất nhập khẩu yếu hơn kỳ vọng. Hoạt động xuất nhập suy yếu sẽ ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng. Áp lực chi phí sau chu kỳ đầu tư lớn. Chi phí lãi vay và khấu hao tăng mạnh có thể gây áp lực lên lợi nhuận nếu sản lượng khai thác không đạt kế hoạch.

► Nhận định chứng khoán 4/8: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index hướng lên vùng 1.780 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
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