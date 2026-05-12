Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HAH

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) là một trong những doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu Việt Nam. Trong Quý 1/2026, HAH tiếp tục đạt lợi nhuận ở mức cao (+28,2% so với cùng kỳ năm trước), nhờ đưa thêm 1 tàu mới vào khai thác và sản lượng vận tải tiếp tục tăng.

Công ty Chứng khoán Shinhan (SSV) duy trì triển vọng khả quan cho hoạt động kinh doanh của HAH cho năm 2026 nhờ bổ sung 2 tàu mới trong 2026, thị trường thuê tàu định hạn dự báo vẫn duy trì ở mức tốt trong 2026, và sự hợp tác với VSC giúp HAH tiếp cận và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng cảng lớn của VSC, qua đó giúp tăng sản lượng khai thác. Dựa trên phương pháp DCF, SSV cập nhật giá mục tiêu của HAH ở mức 72.900 đồng.

Kết quả kinh doanh Quý 1/2026 duy trì ở mức cao. Trong quý 1/2026, HAH ghi nhận doanh thu đạt 1.264 tỷ đồng (+8,2% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 350 tỷ đồng (+28,2% so với cùng kỳ năm trước), nhờ đưa thêm 1 tàu mới vào khai thác và sản lượng vận tải tiếp tục tăng.

Ở mảng khai thác cảng, doanh thu quý 1 ước tính tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước, phần sản lượng vượt đang được chuyển sang cảng Nam Hải Đình Vũ của VSC để khai thác.

Ở mảng vận tải, doanh thu quý 1/2026 ước tính đi ngang so với cùng kỳ. Hải An tiếp tục nâng lên sở hữu 19 chiếc (chủ yếu size tàu 1,800 – 3,000 TEU), nâng tổng sức chở lên tới 30,300 TEU (+3,4% so với cùng kỳ năm trước).

Theo kế hoạch, trong vài tháng tới, HAH sẽ nhận thêm 1 tàu 2,800 TEU, nâng tổng sức chứa lên 33,100 TEU (+9.2% so với hiện tại). Đồng thời, Công ty cũng đang tích cực triển khai kế hoạch đóng mới 02 tàu hiện đại có sức chở 7,100 TEU tại Trung Quốc, hướng tới mục tiêu phát triển đội tàu quy mô lớn, thân thiện với môi trường.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) lặp lại khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) với giá mục tiêu 34.100 đồng/cổ phiếu, upside 41,0%. LNST công ty mẹ năm 2026 dự phóng đạt 1.489 tỷ đồng (+42,4% so với cùng kỳ) nhờ khoản lãi 285 tỷ đồng từ việc mua rẻ dự án An Lập.

Quý 1/2026 ghi nhận doanh thu giảm 60% so với cùng kỳ, đạt 281 tỷ đồng, nhưng LNST công ty mẹ tăng 131% so với cùng kỳ, đạt 281 tỷ đồng. Doanh thu giảm do số lượng sản phẩm bàn giao ít hơn (ước tính Quý 1/2026 bàn giao 5 căn thấp tầng tại dự án Gladia trong khi Quý 1/2025 bàn giao hơn 400 căn chung cư tại dự án Privia).

Lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ: Khoản lãi 285 tỷ đồng từ giao dịch mua 99% CTCP Phát triển Bất động sản An Lập. Đây là chủ đầu tư dự án An Lập có quy mô 8,2 ha tại phường Cát Lái, Tp.HCM, nằm gần dự án Gladia và Bình Trưng mở rộng với hơn 200 căn thấp tầng, qua đó nâng tổng quỹ đất của cụm dự án tại phường Bình Trưng – Cát Lái lên gần 40 ha với tổng cộng ~4.000 căn hộ và ~600 căn thấp tầng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 44,3% lên 68,2% do khu thấp tầng của dự án Gladia có biên lợi nhuận cao hơn Privia. Dự án Gladia và dự án An Lập mới thâu tóm sẽ là động lực tăng trưởng quỹ đất và doanh thu trong các năm tới.

