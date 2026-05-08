Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/5

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HoSE) với giá mục tiêu là 25.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 5,1%.

Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2026 của NT2 đạt 180 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần svck nhờ sản lượng huy động tăng mạnh 61% và chi phí khấu hao giảm đến 78% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ lên mức 10% từ 3% cùng kỳ. Tuy nhiên, ACBS dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 đạt 734 tỷ đồng, tăng trưởng dự phóng giảm 35,1% so với mức nền cao của năm 2025.

NT2 có kết quả kinh doanh Quý 1/2026 tích cực, hoàn thành 33% kế hoạch hiện tại và 25% dự phóng của ACBS cho năm 2026, nhờ vào sản lượng huy động tăng mạnh và chi phí khấu hao giảm mạnh so với cùng kỳ. ACBS dự phóng với KQKD tích cực trong Quý 1/2026, cùng với kỳ vọng El Nino sẽ trở lại vào cuối năm nay – có lợi cho nhóm nhiệt điện khi các nhà máy thủy điện giảm khả năng huy động, và 177 tỷ đồng lợi nhuận từ chênh lệch tỷ suất khả năng cao sẽ ghi nhận trong năm nay, NT2 sẽ có thể đạt 734 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), -35% so với cùng kỳ.

Khuyến nghị trung lập với cổ phiếu HT1

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính doanh thu và LNST của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) trong năm 2026 lần lượt đạt 8.478 (+15% so với cùng kỳ năm trước) và 350 tỷ đồng (+27,7% so với cùng kỳ năm trước) nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng (chưa tính mức hoàn nhập từ dự án xây đường nối từ Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu).

Tuy nhiên, ở vùng giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch quanh mức EV/EBITDA 5,0x - thấp hơn nhẹ so với trung bình 5 năm (5,5x), cho thấy mức chiết khấu không còn đủ hấp dẫn để tạo dư địa tăng giá rõ ràng. Do đó, BVSC đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với cổ phiếu HT1 trong 2026 với giá mục tiêu 16.900 đồng/cổ phiếu.

Điểm nhấn đầu tư: Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2026: kỳ vọng duy trì tích cực nhờ lực kéo từ đầu tư công tại khu vực phía Nam – thị trường trọng điểm của HT1 nhờ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Ước tính sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 6,45 triệu tấn (+7,3% so với cùng kỳ năm trước) và xuất khẩu đạt 100 nghìn tấn (+11,1% so với cùng kỳ năm trước) trong 2026.

Giá nguyên liệu đầu vào tạo áp lực tăng giá xi măng: than cám và điện năng được dự báo duy trì ở mức cao trong năm 2026. Khi chi phí sản xuất gia tăng do các rủi ro như điều kiện khai thác than trong nước kém thuận lợi, tình trạng El nino làm tăng nhu cầu điện và gián đoạn nguồn cung, cùng với tác động từ yếu tố địa chính trị lên giá than nhập khẩu, các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá bán để bảo vệ biên lợi nhuận.

Biên lợi nhuận cải thiện: BVSC ước tính biên lợi nhuận HT1 năm 2026 đạt 13%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với 2025 nhờ giá bán tăng; và giảm dần chiết khấu thương mại trong bối cảnh nhu cầu nội địa đang hồi phục.

