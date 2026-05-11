Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VNM

Năm 2026F, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng doanh thu thuần của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đạt 68.407 tỷ đồng (+7,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 9.944 tỷ đồng (+5,7% so với cùng kỳ năm trước). Duy trì dự phóng doanh thu nội địa Công ty mẹ cả năm không đổi, trong khi đó giảm nhẹ dự phóng mảng xuất khẩu trực tiếp do chịu ảnh hưởng từ tình hình chính trị tại Trung Đông, song mức giảm này cũng được bù đắp bởi tình hình tốt hơn kỳ vọng tại Mộc Châu Milk và Angkor & Driftwood.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất trong Quý 1/2026 của VNM cải thiện tích cực 242bps so với cùng kỳ đạt 40,3%, và cũng cao hơn mức Quý 4/2025 (40,4%). Cải thiện này đóng góp chính tới từ biên LNG mảng nội địa, đặc biệt là nội địa công ty mẹ (đạt 43% so với 39,5% cùng kỳ 2025).

Tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu giảm so với Quý 1/2025 (24,5%), đạt 23,1%. Tỷ lệ này vẫn duy trì đi ngang so với mức bình quân của các năm trước đây, BVSC duy trì dự phóng cho cả năm nay tỷ lệ này sẽ tăng nhẹ, có thể trong Quý 2 và Quý 3/2026 do việc thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập của VNM.

Khuyến nghị đầu tư. Sử dụng phương pháp DCF, định giá VNM ở mức 73.700 đồng/cổ phiếu tại cuối năm 2026F, tương ứng với tiềm năng tăng trưởng là +21%, khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VNM.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – sàn HSX) với giá mục tiêu 42.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 21%. Dù KQKD quý 1/2026 sụt giảm mạnh do chưa đến giai đoạn bàn giao đất KCN, triển vọng cả năm vẫn khả quan nhờ nỗ lực đẩy mạnh hạ tầng. BSC dự phóng diện tích bàn giao KCN năm 2026 đạt 207 ha dẫn dắt bởi làn sóng FDI từ Trung Quốc và Hàn Quốc. LNST-CĐTS dự kiến đạt 2.834 tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương EPS FW 2026 là 3.019 đồng. Rủi ro chính là áp lực trả nợ lớn và lượng bàn giao KCN thấp hơn kỳ vọng.

Triển vọng kinh doanh năm 2026: Hoạt động cho thuê Khu công nghiệp của KBC sẽ ghi nhận tích cực trở lại với diện tích bàn giao ước tính khoảng 207 ha (so với chỉ 129 ha của năm 2025) cho các đối tác đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Mảng BĐS dân cư, đại dự án Khu đô thị Tràng Cát có thể sẽ chưa được ghi nhận, doanh thu trong 2026 sẽ đến từ hai khu NOXH Thị Trấn Nềnh và NOXH Tràng Duệ.

