Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/5

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TNG

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), doanh thu Quý 1/2026 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đạt 1.952 tỷ đồng, tăng mạnh 29,2% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục khả quan hơn ngành. Kết quả này cũng đồng nghĩa doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 21% kế hoạch doanh thu cả năm, là mức tương đối tích cực trong bối cảnh ngành Dệt may còn nhiều biến động.

TNG cũng mới công bố doanh thu tháng 4/2026 đạt 860 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước); lũy kế 4 tháng năm 2026 doanh thu đạt 2.812 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng +25% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 29% kế hoạch năm 2026. Biên lợi nhuận gộp (BLNG) Quý 1/2026 đạt 12,1%, giảm 3,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ và giảm 1,7 điểm phần trăm so với quý trước; chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công tiếp tục bào mòn BLNG.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước, động lực đến từ tăng trưởng doanh thu, quản lý chi phí bán hàng và quản lý hiệu quả, và ghi nhận 25 tỷ đồng lợi nhuận khác từ khoản tạm ứng bảo hiểm liên quan tới bão lũ. Biên lợi nhuận ròng (BLNR) Quý 1/2026 đạt 3,1%, mở rộng nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Sau 3 tháng đầu năm 2026, TNG đã hoàn thành 13% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/5 VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/5.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026: Hiện TNG đã kín đơn hàng tới tháng 9/2026 (một số chi nhánh kín đơn tới tháng 10/2026) và bắt đầu nhận đơn hàng cho đầu năm 2027. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mở rộng công suất +10% so với cùng kỳ năm trước trong năm nay (cao hơn mức 9% so với cùng kỳ năm trước của năm trước), và chia sẻ rằng hiện doanh nghiệp không có đơn hàng đi Trung Đông, vì vậy tác động của chiến sự Mỹ-Israel-Iran sẽ chủ yếu gián tiếp lên chi phí vận chuyển. TNG đã thông qua kế hoạch kinh doanh tại ĐHĐCĐ năm 2026, trong đó kế hoạch doanh thu 2026 tăng trưởng +9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với kế hoạch ngành Dệt may Việt Nam là +6% so với cùng kỳ năm trước.

Sử dụng phương pháp DCF và P/E, BVSC đưa ra giá mục tiêu đối với TNG là 25.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với khuyến nghị OUTPERFORM với tiềm năng tăng trưởng +23%. Dựa trên tình hình đơn hàng tính tới tháng 4/2026, BVSC đánh gía cao khả năng hoàn thành mục tiêu kinh doanh của TNG. Điểm đáng lưu ý sẽ đến từ chi phí, cụ thể tác động của chiến sự Mỹ-Israel-Iran lên chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển. Cổ phiếu TNG hiện đang giao dịch ở mức TTM P/E là 6,7 lần và 2026 P/E là 7,0 lần, thấp hơn so với mức P/E trung bình lịch sử 2 năm là 8,9x.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PDR

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) với giá mục tiêu 18.600 đồng/cổ phiếu (Upside ~13,4%).

Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2026 của PDR tăng 172% so với cùng kỳ, đạt 138 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận này chủ yếu đến từ doanh thu tài chính (907 tỷ đồng) do thoái vốn dự án Thuận An 1. Hoạt động kinh doanh cốt lõi sụt giảm mạnh với doanh thu thuần giảm 76% so với cùng kỳ và ghi nhận lỗ thuần từ HĐKD do thiếu dự án bàn giao. Chi phí tài chính tăng đột biến do trích lập dự phòng dự án BT và dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 686 tỷ đồng. Doanh nghiệp mới hoàn thành 16% kế hoạch lợi nhuận năm.

► Nhận định chứng khoán 7/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp