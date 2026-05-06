Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/5

Khuyến nghị bán đối với cổ phiếu VHM

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) đưa ra khuyến nghị bán đối với cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes (VHM) với giá mục tiêu 87.200 đồng, thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại là 142.000 đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực với doanh thu thuần đạt 65.114 tỷ đồng (+315% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 25.624 tỷ đồng (+867% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 43% kế hoạch năm, nhưng định giá vẫn ở mức rủi ro.

Doanh số chủ yếu đến từ các giao dịch bán lô lớn (chiếm 80%) tại các dự án trọng điểm như Green Paradise và Ocean Park. Tỷ lệ nợ ròng/VCSH của công ty tăng lên mức 46,3%.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu ANV

Công ty Chứng khoán Mirae Asset sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho công ty (FCFF) để xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu của Công ty CP Nam Việt (ANV), với tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 13% và giả định tăng trưởng dài hạn 0% sau năm 2036. Mirae Asset xác định giá hợp lý của cổ phiếu ANV là 25.900 đồng với khuyến nghị nắm giữ.

Trong Quý 1/2026, hoạt động kinh doanh của ANV tiếp tục xu hướng tăng trưởng, với doanh thu tăng 65,9% so với cùng kỳ lên 1.844,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp thu hẹp xuống còn 17,7% (Quý 1/2025: 20,1%) và lợi nhuận gộp đạt 326,3 tỷ đồng (+45,9% so với cùng kỳ). Thu nhập hoạt động tài chính đạt 19,5 tỷ đồng (Quý 1/2025: 4,6 tỷ đồng), nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Chi phí bán hàng tăng 34,1% so với cùng kỳ lên 67,7 tỷ đồng, do chi phí vận chuyển tăng cao. Kết quả, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận sau thuế của ANV lần lượt đạt 237,2 tỷ đồng (+64,4% so với cùng kỳ) và 195,3 tỷ đồng (+47,9% so với cùng kỳ). Hiện tại, ANV được hưởng mức thuế CBPG vào thị trường Mỹ ở mức 0 USD/kg, thấp hơn so với mức thuế chung cho toàn Việt Nam là 2,39 USD/kg.

