中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/5

Thứ Tư, 05:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/5.

Khuyến nghị bán đối với cổ phiếu VHM

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) đưa ra khuyến nghị bán đối với cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes (VHM) với giá mục tiêu 87.200 đồng, thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại là 142.000 đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực với doanh thu thuần đạt 65.114 tỷ đồng (+315% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 25.624 tỷ đồng (+867% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 43% kế hoạch năm, nhưng định giá vẫn ở mức rủi ro.

mot so co phieu can quan tam ngay 6 5 hinh anh 1

Doanh số chủ yếu đến từ các giao dịch bán lô lớn (chiếm 80%) tại các dự án trọng điểm như Green Paradise và Ocean Park. Tỷ lệ nợ ròng/VCSH của công ty tăng lên mức 46,3%.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu ANV

Công ty Chứng khoán Mirae Asset sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho công ty (FCFF) để xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu của Công ty CP Nam Việt (ANV), với tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 13% và giả định tăng trưởng dài hạn 0% sau năm 2036. Mirae Asset xác định giá hợp lý của cổ phiếu ANV là 25.900 đồng với khuyến nghị nắm giữ.

mot so co phieu can quan tam ngay 6 5 hinh anh 2

Trong Quý 1/2026, hoạt động kinh doanh của ANV tiếp tục xu hướng tăng trưởng, với doanh thu tăng 65,9% so với cùng kỳ lên 1.844,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp thu hẹp xuống còn 17,7% (Quý 1/2025: 20,1%) và lợi nhuận gộp đạt 326,3 tỷ đồng (+45,9% so với cùng kỳ). Thu nhập hoạt động tài chính đạt 19,5 tỷ đồng (Quý 1/2025: 4,6 tỷ đồng), nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Chi phí bán hàng tăng 34,1% so với cùng kỳ lên 67,7 tỷ đồng, do chi phí vận chuyển tăng cao. Kết quả, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận sau thuế của ANV lần lượt đạt 237,2 tỷ đồng (+64,4% so với cùng kỳ) và 195,3 tỷ đồng (+47,9% so với cùng kỳ). Hiện tại, ANV được hưởng mức thuế CBPG vào thị trường Mỹ ở mức 0 USD/kg, thấp hơn so với mức thuế chung cho toàn Việt Nam là 2,39 USD/kg.

Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: cổ phiếu cần quan tâm cổ phiếu chứng khoán chứng khoán hôm nay cổ phiếu cần quan tâm 6/5 cổ phiếu tiềm năng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/4.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/4.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/4
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/4

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/4.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/4

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/4

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/4.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá