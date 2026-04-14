Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/4

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu VGI

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Quý 1/2026, dự phóng doanh thu thuần của Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI - sàn UPCoM) đạt 13.022 tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước), dẫn đầu trong đóng góp tăng trưởng doanh thu quý đến từ thị trường Châu Phi và Haiti với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng hơn 30%. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích công ty mẹ (LNST-CTM) Quý 1/2026 dự báo đạt 1.900 tỷ đồng (tăng từ nền âm cùng kỳ do lỗ tỷ giá), nhờ: Tăng trưởng doanh thu cao từ các thị trường; Biên lợi nhuận gộp cao được duy trì.

Cho cả năm 2026, doanh thu thuần dự phóng sơ bộ đạt 51.052 tỷ đồng (+16 so với cùng kỳ năm trước), LNST-CTM/EPS ước đạt lần lượt 10.543 tỷ đồng (+13,5% so với cùng kỳ năm trước) và EPS tương ứng 3.464 đồng.

VDSC cho rằng, thị phần của VGI cải thiện ở hầu hết các thị trường trong năm 2025 từ 0,5-1pps so với cùng kỳ và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Theo đó, số thuê bao viễn thông mới năm 2026 ước tính sơ bộ tăng thêm ~3,5-4 triệu. Số thuê bao dịch vụ số có thể tăng thêm 5-5,5 triệu (cao hơn viễn thông do nguồn khách hàng mới và nguồn khách hàng chuyển đổi từ tệp hiện tại).

Với ARPU kỳ vọng duy trì mức cao tại Châu Phi và Haiti do chi phí công nghệ và thiết bị viễn thông còn đắt đỏ khi mức độ phổ rộng chưa cao, VDSC kỳ vọng đóng góp trong doanh thu năm 2026 sẽ tăng lên tại Châu Phi, bù đắp cho tốc độ tăng chậm lại tại ĐNA, tỷ trọng đóng góp lần lượt là 50%/28%/12% cho Châu Phi (+2pps so với cùng kỳ năm trước)/ Mỹ Latin (không đổi)/ ĐNÁ (-2 pps so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, VDSC cho rằng, ARPU sẽ giảm dần trong dài hạn khi công nghệ viễn thông trở nên phổ biến, tương tự như xu hướng hiện nay tại các nước phát triển.

VGI đang ở pha tăng trưởng tốt và bền vững khi hầu hết 7/9 thị trường đã hoàn vốn và doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh các hoạt động mở rộng khai thác dịch vụ. Cho năm tài chính 2026F và 2027F, VDSC điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng doanh thu lên lần lượt 16% và 14%, biên lợi nhuận gộp không đổi (51-52%), chủ yếu điều chỉnh về kỳ vọng thị phần thuê bao tăng nhanh hơn và APRU được duy trì/ cải thiện tại các thị trường đại dương xanh (Haiti, Châu Phi) nhờ dịch vụ số tăng trưởng tốt (ngoài viễn thông truyền thống), mặt khác, lợi thế về quy mô giúp tối ưu chi phí hoạt động khi các thị trường đều trong pha tăng trưởng ổn định.

Loại trừ khoản thu nhập đột biến do hoàn nhập dự phòng năm 2025, LNST-CĐM từ hoạt động kinh doanh chính dự phóng tăng trưởng 21,6% trong năm 2026. Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 5 năm (DCF), giá mục tiêu 12 tháng tới của cổ phiếu VGI là 99.000 đồng/cổ phiếu. So với giá đóng cửa tại ngày 9/4, kết hợp với cổ tức tiền mặt kỳ vọng 1 năm tới là 3.300 đồng/cổ phiếu, VDSC đưa ra khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu VGI (tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 11%).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBS

Doanh thu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS - HNX) trong Quý 1/2026 đạt 1.019,1 tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ năm trước) trong đó, các hoạt động chính như môi giới, cho vay và tự doanh đều tăng trưởng tốt lần lượt đạt 251.73 tỷ đồng (+79% so với cùng kỳ năm trước); 439.33 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ năm trước) và 300.87 tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ năm trước). Nhờ quản lý tốt chi phí giúp Lợi nhuận sau thuế trong Quý 1/2026 của công ty đạt 291.63 tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ năm trước; + 7,7% so với cùng kỳ năm trước).

Kết quả kinh doanh tốt nhờ 2 yếu tố: Khả năng duy trì thị phần: Trong Q1/2026 thị phần giao dịch trên sàn Hose của MBS đạt 5.29%, là quý thứ 6 công ty giữ vững mốc thị phần trên 5%. Đây là điều mà MBS không làm được kể từ 2018 đến nay. Thanh khoản thị trường chung tăng trưởng tốt, giá trị giao dịch bình quân trong Quý 1 đạt 34.800 tỷ đồng (+95% so với cùng kỳ năm trước, +19% so với cùng kỳ quý trước).

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) kỳ vọng rằng 2 yếu tố trên tiếp tục được duy trì nhờ: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Rusell nâng hạng giúp dòng tiền trên thị trường cải thiện; Vàng và Bất động sản tạm thời chững lại cũng giúp thanh khoản trên thị trường tốt hơn, số tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3 tăng khoảng 70% so với tháng trước là tín hiệu tích cực cho thấy nhiều nhà đầu tư quan tâm tới thị trường chứng khoán hơn. Thị phần được cải thiện nhờ chú trọng tăng tốc số, kết hợp phát triển các sản phấm số và truyền thống. Chuyển từ môi giới cạnh tranh khốc liệt sang tư vấn đầu tư và quản lý tài sản. Trong năm 2026 MBS cũng có chủ tịch và Tổng giám đốc mới xuất thân từ MB capital và Nhà máy số SME của ngân hàng MB cho thấy rõ sự quyết tâm thực hiện chiến lược đổi mới này.

Tăng vốn thêm 3.340 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Tỷ lệ cho vay/vốn chủ của MBS trong Quý 1/2026 đạt 185% do đó sau khi tăng vốn thành công giúp công ty tăng cường khả năng cho vay.

Rủi ro: Thanh khoản sụt giảm: Biến động lợi nhuận của cổ phiếu ngành chứng khoán ảnh hưởng lớn bởi thanh khoản thị trường. Diễn biến thị trường có nhiều yếu tố bất định đến từ bên ngoài như chiến tranh, giá nguyên vật liệu thế giới tăng kéo theo ảnh hưởng đến giá cả trong nước, tỷ giá, lãi suất biến động theo gây nhiều khó khăn cho thị trường.

Với giả định thanh khoản bình quân của thị trường trong năm 2026 đạt 35.000 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế của MBS có thể đạt 1,769.64 tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ năm trước). Giá cổ phiếu MBS đang giao dịch quanh mức P/B 1.67 lần, đây là mức không quá đắt. CSI cho rằng, giá trị hợp lý của cổ phiếu MBS có thể đạt 25.713 đồng/cổ phiếu tương ứng PB 2 lần.

