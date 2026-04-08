Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/4

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BSR

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), kể từ báo cáo gần nhất của VCBS “Báo cáo cập nhật BSR ngày 22/1/2026”, giá cổ phiếu đã tăng hơn 50%. VCBS duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng lợi nhuận năm 2026 dựa trên biên lợi nhuận lọc dầu mở rộng trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn, VCBS nâng giá mục tiêu thêm 35% lên 34.533 đồng/cổ phiếu – tương đương triển vọng tăng 31% so với giá hiện tại.

Lũy kế đến ngày 15/3, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của BSR lần lượt đạt 1,67 triệu tấn (hoàn thành 21% kế hoạch năm) với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 32.000 tỷ đồng và 2.100 tỷ đồng. Crackspread trung bình các sản phẩm xăng dầu đã tăng 50-115% so với cùng kỳ do gián đoạn nguồn cung dầu thô tại Trung Đông.

VCBS dự báo kết quả kinh doanh quý I của BSR tăng trưởng tích cực về cả doanh thu và lợi nhuận, nhờ nhà máy duy trì công suất cao trong suốt quý I, sản lượng tăng so với cùng kỳ, và biên crack spread mở rộng mạnh trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á cắt giảm hoặc tạm dừng công suất, dẫn đến gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ mặt bằng giá sản phẩm.

Theo tài liệu ĐHCĐ 2026, kế hoạch kinh doanh năm 2026 BSR vẫn giữ sản lượng ở mức cao. Kế hoạch sản xuất khoảng 7,76 triệu tấn và tiêu thụ khoảng 7,71 triệu tấn. Diesel tiếp tục chiếm hơn 3.5 triệu tấn, xăng RON95 khoảng 2,38 triệu tấn và nhiên liệu bay Jet A1 gần 0,6 triệu tấn với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/4 VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/4.

Luận điểm đầu tư: Kết quả kinh doanh quý I được kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ crackspread các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh so với cùng kỳ dưới tác động căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông; Sản lượng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ NMLD Dung Quất vận hành vượt công suất sau bảo dưỡng, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tiếp tục mở rộng; Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục tăng trưởng cùng với dự án NCMR NMLD Dung Quất sẽ là động lực tăng trưởng cho BSR trong dài hạn; Khởi động lại nhà máy sản xuất Ethanol. BSR có tiềm năng được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi sang xăng sinh học bắt buộc.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu TPB

Công ty Chứng khoán Techcombank khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB). Theo tài liệu Đại hội cổ đông 2026, TPB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước). Các chỉ tiêu quy mô dự kiến tăng trưởng với tổng tài sản đạt 600.000 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước), huy động vốn đạt 391.000 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước) và dư nợ tín dụng tăng 15% lên 360.000 tỷ đồng.

Về định hướng hệ sinh thái, ngân hàng sẽ tiếp tục quá trình tái cơ cấu để xin cấp phép từ NHNN cho công ty tài chính HAFIC, đồng thời mở rộng hoạt động tại công ty chứng khoán TPBS. Bên cạnh đó, TPB cũng lên kế hoạch thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC) nhằm đa dạng hóa mô hình hoạt động.

Về chất lượng tài sản, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% và tập trung xử lý các khoản nợ tồn đọng. Với kế hoạch kinh doanh duy trì đà tăng trưởng và các bước đi chiến lược đang trong giai đoạn triển khai, TCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu TPB.

