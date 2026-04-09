Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/4

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) với tiềm năng tăng giá 9,9% và tỷ suất cổ tức 4,4%. VNDIRECT điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 24,5%, trong khi giá cổ phiếu đã tăng khoảng 26,8% kể từ báo cáo gần nhất.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do cập nhật mô hình định giá sang 2026 với EPS 2026 cao hơn, và chuyển đổi phương pháp định giá từ P/B sang P/E.

P/E trượt 12T ở mức 12,2x, cao hơn trung bình 5 năm (10,4x), cho thấy phần lớn triển vọng tăng trưởng lợi nhuận (LN) trong năm 2026 đã được phản ánh vào giá.

VNDIRECT dự báo doanh thu của DCM năm 2026 tăng 23,5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của các mảng kinh doanh cốt lõi (urê, NPK). Dự báo biên LN gộp mở rộng thêm 2,7 điểm % so với cùng kỳ lên 27,1%, chủ yếu nhờ giá bán urê tăng và tác động tích cực từ luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SAB

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ quan điểm năm 2026 sẽ là năm thuận lợi hơn cho Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SAB) nhờ: Yếu tố ngành: Ngành bia với các sự kiện như mùa vụ Tết Nguyên Đán 2026-2027 đều có điểm rơi trong năm nay, sự kiện giải trí thể thao vào mùa hè, kéo tăng trưởng sản lượng tiêu thụ SAB; nền cao của biên lợi nhuận gộp từ nửa sau 2025 tiếp tục duy trì cho 2026 khi các nguyên liệu đầu vào chính như mạch nha và gạo đã được chốt ở mức giá tốt cho năm nay, thậm chí có thể kéo sang 2027 (SAB đang xem xét mua sớm cho kỳ này). Riêng lon nhôm, chi phí có phần thách thức hơn do giá kim loại đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết có thể kiểm soát tốt thông qua các biện pháp giảm thiểu đã được triển khai.

Qua đó, VDSC dự phóng KQKD Quý 1/2026 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (LNST-CMT) đạt lần lượt 7.104 tỷ đồng (+22,3 so với cùng kỳ năm trước) và 1.110 tỷ đồng (+40,0% so với cùng kỳ năm trước) với những luận điểm như trên, tương ứng với biên LNST-CTM đạt 15,6% (+2 pps so với cùng kỳ năm trước).

Cho cả năm 2026, VDSC dự phóng KQKD SAB với doanh thu thuần đạt 28.712 tỷ đồng (+10,9% so với cùng kỳ năm trước), LNST Công ty Mẹ/EPS đạt 5.076 tỷ đồng (+14,8% so với cùng kỳ năm trước)/3.958 đồng.

Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Ở góc độ toàn thị trường, sản lượng bia Việt Nam năm 2025 mới chỉ tiệm cận mức trước COVID, chưa thực sự quay lại quỹ đạo tăng trưởng cao như giai đoạn trước 2020. Tuy vậy, triển vọng 2026 được nhìn nhận tích cực hơn nhờ nền so sánh thấp, mùa vụ Tết thuận lợi và mùa hè sôi động với sự kiện thể thao giải trí lớn. Qua đó, SAB được kỳ vọng hưởng lợi theo xu hướng ngành.

VDSC thực hiện định giá bằng phương pháp so sánh (EV/EBITDA) ngắn hạn và chiết khấu dòng tiền (DCF) dài hạn với tỷ trọng 50:50 cho SAB. Giá cổ phiếu một năm tới của SAB ở mức 55.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng PE mục tiêu 2026F 13,8x. Kết hợp với cổ tức tiền mặt kỳ vọng 1 năm tới là 5.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá đóng cửa ngày 6/4, VDSC khuyến nghị mua cho SAB (tỷ suất sinh lời vốn là 25% và 11% tỷ suất cổ tức).

VDSC cho rằng, SAB phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm chiến lược đầu tư cổ tức ổn định với lợi suất trung hạn 11,0%/năm.

