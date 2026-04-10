Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/4

Thứ Sáu, 05:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/4.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DPG

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), ngay đầu năm 2026, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG – sàn HOSE) đã trúng thầu dự án cầu Trần Hưng Đạo với giá trị 2.896 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng giá trị backlog hiện ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 lần doanh thu mảng xây lắp của DPG năm 2025. PHS cũng kỳ vọng, DPG sẽ tiếp tục trúng thêm hợp đồng xây lắp với giá trị khoảng hơn 2.000 tỷ trong 2026, và qua đó đảm bảo được mức doanh thu cao của mảng xây lắp cho ít nhất 2 - 3 năm tới.

Dòng tiền mạnh và ổn định đến từ mảng thủy điện: 2025 là năm thuận lợi cho mảng thủy điện của DPG do lượng nước về nhiều. Doanh thu 2025 của mảng này đạt 593 tỷ đồng (tăng trưởng 22,5%), lãi gộp đạt 423 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) - góp phần lớn giúp DPG hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận năm trong bối cảnh tiến độ bán hàng của mảng BĐS khá chậm.

mot so co phieu can quan tam ngay 10 4 hinh anh 1

Thêm dòng tiền từ mảng sản xuất vật liệu xây dựng: Từ năm 2027, công ty sẽ vận hành thêm mảng kính hoa siêu trắng (để phục vụ các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời).

Một điểm tích cực khác dành cho DPG là chính sách cổ tức hấp dẫn: Duy trì trả cổ tức tiền mặt đều đặn ở mức 10%/năm trong 2 năm gần nhất.

PHS sử dụng phương pháp SoTP (Tổng giá trị các phần) để xác định lại giá trị hợp lý của DPG (sau phát hành thêm) là 42.900 đồng/cổ phiếu (giảm 4.9% so với giá khuyến nghị trước đó là 45.100 đồng/ cổ phiếu). Do đó, PHS khuyến nghị nắm giữ, kỳ vọng mức tăng giá 2,1% so với giá đóng cửa ngày 7/4.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu NLG

Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HOSE).

Theo TCBS, NLG công bố tài liệu Đại hội cổ đông 2026, trong đó, KQKD 2026 dự tính doanh số đạt 23.460 tỷ đồng (+98% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu đạt 7.630 tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ năm trước) và NPATMI đạt 720 tỷ đồng (+2,7% so với cùng kỳ năm trước), KQKD được đóng góp từ việc bàn giao các dự án Southgate, Cần Thơ 43ha, Anzen Hải Phòng và EhomeS Cần Thơ.

TCBS nhận thấy yếu tố thúc đẩy doanh số ước tính 2026 NLG tăng trưởng mạnh đến từ kì vọng việc hoàn thành các công trình hạ tầng miền Nam sẽ cải thiện tỷ lệ hấp thụ và nhu cầu đầu tư tại các dự án Đồng Nai, Long An. Tuy mặt bằng lãi suất đầu năm 2026 tăng mạnh, TCBS kỳ vọng với nền tảng tài chính tốt NLG vẫn còn dư địa để thực hiện các chương trình ưu đãi lãi suất, thúc đẩy bán hàng và thực hiện được doanh số như dự tính. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu NLG.

► Nhận định chứng khoán 10/4: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tin liên quan

Dòng tiền ồ ạt quay lại, chứng khoán Việt có phiên tăng điểm cao nhất lịch sử
Dòng tiền ồ ạt quay lại, chứng khoán Việt có phiên tăng điểm cao nhất lịch sử

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong phiên 8/4 khi lực cầu gia tăng mạnh sau loạt thông tin vĩ mô tích cực, đặc biệt là kỳ vọng nâng hạng thị trường. VN-Index tăng gần 80 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất lịch sử, thanh khoản đồng thời vọt lên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ.

Dòng tiền ồ ạt quay lại, chứng khoán Việt có phiên tăng điểm cao nhất lịch sử

Dòng tiền ồ ạt quay lại, chứng khoán Việt có phiên tăng điểm cao nhất lịch sử

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong phiên 8/4 khi lực cầu gia tăng mạnh sau loạt thông tin vĩ mô tích cực, đặc biệt là kỳ vọng nâng hạng thị trường. VN-Index tăng gần 80 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất lịch sử, thanh khoản đồng thời vọt lên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ.

Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên sáng 8/4 khi tâm lý nhà đầu tư được củng cố bởi loạt thông tin tích cực. FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi vào tháng 9/2026, trong khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt sau động thái tạm ngừng tấn công của ông Trump.

Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên sáng 8/4 khi tâm lý nhà đầu tư được củng cố bởi loạt thông tin tích cực. FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi vào tháng 9/2026, trong khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt sau động thái tạm ngừng tấn công của ông Trump.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/4
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/4

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 8/4.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/4

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/4

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 8/4.

