Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/5

Thứ Năm, 05:00, 14/05/2026
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/5.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BCM

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý 1/2026 doanh thu của TCT Đầu tư & Phát triển Công nghiệp (BCM – sàn HSX) giảm 40% so với cùng kỳ do doanh thu mảng BĐS giảm 47% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh BĐS chủ yếu từ chuyển nhượng 169 căn tại dự án TĐC Hoà Lợi cho BCE.

Mảng KCN gần như không ghi nhận doanh thu trong quý này. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận (LN) từ VSIP giảm 56% so với cùng kỳ trong khi đó LN từ IJC và BW lần lượt tăng 129% so với cùng kỳ và 107% so với cùng kỳ. Qua đó, LN ròng giảm 22% so với cùng kỳ, đạt 13% so với dự phóng của MBS.

MBS giữ nguyên khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BCM và tăng giá mục tiêu thêm 24% lên 89.600 đồng/cổ phiếu do tăng định giá mảng BĐS dân cư và VSIP. Giá cổ phiếu đã chiết khấu sâu, hiện đang giao dịch ở mức P/B trượt là 2.5x và P/B forward là 2.1x, thấp hơn so với P/B trung bình 5 năm gần nhất là 3.9x. MBS cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để mua tích luỹ cổ phiếu KCN, trong đó cổ phiếu BCM đang có mức định giá hấp dẫn so với giá trị tài sản sở hữu (tiềm năng tăng giá 72%).

Rủi ro cần cân nhắc đến từ các thách thức nhu cầu thuê có thể giảm sút do cuộc chiến thương mại của Mỹ chưa kết thúc và chi phí nguyên vật liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, chi phí GPMB và lãi suất tăng cao.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TNG

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HOSE) với giá mục tiêu 25.500 đồng/cổ phiếu, upside 32%.

Quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 1.951 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 60 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ). BSC dự phóng năm 2026 LNST đạt 428 tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) dựa trên triển vọng đơn hàng ổn định và tệp khách hàng đa dạng. Định giá P/E của TNG hiện tại ở mức 6.x lần, được xem là hấp dẫn so với mức trung bình 5 năm là 9,5 lần.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số Quý 1/2026 lần lượt hoàn thành 21%/14% dự phóng năm của BSC do Quý 1 là mùa thấp điểm, trong khi biên gộp chịu áp lực từ chi phí nguyên vật liệu, nhân công và cơ cấu đơn hàng thấp biên.

BSC cho rằng triển vọng doanh thu các quý tới sẽ tích cực hơn nhờ lượng đơn hàng đã được lấp đầy, cùng với công suất và năng suất cải thiện sau đợt tuyển mới lao động; mức thuế đối ứng của Việt Nam tương đương với Ấn Độ và Bangladesh, giúp hạn chế rủi ro dịch chuyển đơn hàng.

Rủi ro cần theo dõi bao gồm chi phí nguyên vật liệu đầu vào và các rào cản thương mại từ thị trường Mỹ.

Nhận định chứng khoán 14/5: VN-Index giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900

Diệp Diệp/VOV.VN
