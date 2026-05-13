Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SAB

Công ty Chứng khoán Shinhan (SSV) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty CP Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (SAB) với giá mục tiêu 61.800 đồng/cổ phiếu (upside 29%). Quý 1/2026, SAB đạt doanh thu 6.457 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ 1.185 tỷ đồng (+49% so với cùng kỳ năm trước) nhờ hưởng lợi từ mùa Tết và biên lợi nhuận gộp cải thiện 5 điểm phần trăm. SAB chủ động dự phòng nguyên liệu đại mạch 3-6 tháng giúp kiểm soát tốt giá thành. Dự phóng cả năm 2026, LNST của cổ đông công ty mẹ dự kiến tăng 7,2% đạt 4.742 tỷ đồng. Điểm nhấn đầu tư còn nằm ở tỷ lệ cổ tức tiền mặt 50% (tương ứng suất sinh lời 10,5%) hấp dẫn nhà đầu tư.

Trong năm 2026, SSV dự báo doanh thu mảng bia sẽ tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm trước nhờ hiệu quả của chiến lược mở rộng kênh phân phối hiện đại (MT) để cạnh tranh thị phần và chủ động tìm kiếm các điểm bán của kênh truyền thống (GT) để thay thế cho các điểm bán đã đóng cửa dưới tác động của quy định mới đối với hộ kinh doanh, kết hợp với sự kiện bóng đá lớn là World Cup diễn ra trong năm, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy doanh số. Trong năm, SAB cũng đã triển khai mô hình cash van ở khu vực đồng bằng sông Mekong để gia tăng độ phủ thị trường.

Diễn biến tăng giá Nhôm gần đây trước căng thẳng địa chính trị chưa phản ánh vào KQKD của Quý 1. Sabeco có chính sách mua trước nguyên vật liệu từ 3-6 tháng để chủ động dự phòng, đồng thời cũng có phương án giảm chi phí sản xuất lon để kiểm soát giá thành đầu vào. SSV dự phóng biên lợi nhuận gộp 2026 thấp hơn 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ. LNST 2026F dự kiến tăng trưởng 7.3%, với biên chi phí SG&A cả năm được kiểm soát tốt ở mức 18,1%.

Rủi ro: Rủi ro tăng giá nguyên vật liệu; Rủi ro tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); Rủi ro chính sách; Rủi ro tiêu thụ nội địa phục hồi yếu hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SIP

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG với giá mục tiêu 72.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 21,9%.

KQKD Quý 1/2026 ghi nhận doanh thu đạt 2.165 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ) nhờ mảng cung cấp điện, nước tăng trưởng sản lượng, tuy nhiên, LNST giảm 11% svck xuống 357 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm và các chi phí vận hành tăng mạnh.

ACBS dự phóng cả năm 2026 SIP đạt doanh thu 9.217 tỷ đồng và LNST 1.568 tỷ đồng (đều tăng khoảng 7% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng kỳ vọng đến từ việc thu hút đầu tư vào KCN Lộc An Bình Sơn và hưởng lợi từ dự án Sân bay Long Thành.

