中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/5

Thứ Sáu, 05:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 15/5.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – sàn HSX) với giá mục tiêu mới 17.100 đồng, tăng 20% so với báo cáo trước, upside 22%.

Quý 1/2026, doanh thu đạt 12.327 tỷ đồng (+51% so với cùng kỳ năm trước) và lãi sau thuế cổ đông mẹ đạt 1.200 tỷ đồng (+169% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này vượt xa kỳ vọng nhờ nguồn cung khí từ mỏ Sư Tử Trắng giúp tăng mạnh sản lượng tại các nhà máy NT1, NT2.

mot so co phieu can quan tam ngay 15 5 hinh anh 1

Việc điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự kiến tại dự án NT3 và NT4 cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng giá trị định giá doanh nghiệp. BSC dự phóng lợi nhuận sau thuế của POW năm 2026 tăng trưởng 15% so với năm 2025.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu REE

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu Công ty CP Cơ điện lạnh (REE – sàn HSX) với giá mục tiêu 80.900 đồng, upside 32,6%.

mot so co phieu can quan tam ngay 15 5 hinh anh 2

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của REE khả quan với doanh thu đạt 2.471 tỷ đồng (+19,5% so với cùng kỳ năm trước) và lãi sau thuế cổ đông mẹ đạt 714 tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ năm trước). Động lực tăng trưởng đến từ mảng cơ điện lạnh phục hồi mạnh với backlog kỷ lục và danh mục điện gió tiếp tục mở rộng với nhiều dự án sắp COD. Mảng văn phòng cho thuê cũng đóng góp ổn định nhờ tỷ lệ lấp đầy E.town 6 cải thiện. Dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 3.640 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5%.

Rủi ro: Chu kỳ El-nino quay trở lại có thể làm giảm sản lượng thuỷ điện; Các dự án điện gió có thể chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến KQKD của doanh nghiệp.   

Nhận định chứng khoán 15/5: VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.930–1.940

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: cổ phiếu cần quan tâm cổ phiếu chứng khoán chứng khoán hôm nay cổ phiếu cần quan tâm 15/5 cổ phiếu tiềm năng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 13/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 13/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 12/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 12/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/5.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá