Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – sàn HSX) với giá mục tiêu mới 17.100 đồng, tăng 20% so với báo cáo trước, upside 22%.

Quý 1/2026, doanh thu đạt 12.327 tỷ đồng (+51% so với cùng kỳ năm trước) và lãi sau thuế cổ đông mẹ đạt 1.200 tỷ đồng (+169% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này vượt xa kỳ vọng nhờ nguồn cung khí từ mỏ Sư Tử Trắng giúp tăng mạnh sản lượng tại các nhà máy NT1, NT2.

Việc điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự kiến tại dự án NT3 và NT4 cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng giá trị định giá doanh nghiệp. BSC dự phóng lợi nhuận sau thuế của POW năm 2026 tăng trưởng 15% so với năm 2025.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu REE

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu Công ty CP Cơ điện lạnh (REE – sàn HSX) với giá mục tiêu 80.900 đồng, upside 32,6%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của REE khả quan với doanh thu đạt 2.471 tỷ đồng (+19,5% so với cùng kỳ năm trước) và lãi sau thuế cổ đông mẹ đạt 714 tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ năm trước). Động lực tăng trưởng đến từ mảng cơ điện lạnh phục hồi mạnh với backlog kỷ lục và danh mục điện gió tiếp tục mở rộng với nhiều dự án sắp COD. Mảng văn phòng cho thuê cũng đóng góp ổn định nhờ tỷ lệ lấp đầy E.town 6 cải thiện. Dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 3.640 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5%.

Rủi ro: Chu kỳ El-nino quay trở lại có thể làm giảm sản lượng thuỷ điện; Các dự án điện gió có thể chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến KQKD của doanh nghiệp.

