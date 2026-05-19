Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/5

Thứ Ba, 05:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 19/5.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCB

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) khuyến nghị mua với giá mục tiêu 72.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 19%.

Vietcombank duy trì chiến lược phát triển bền vững với thu nhập lãi thuần quý 1/2026 tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 9.457 tỷ đồng (+8,7% so với cùng kỳ năm trước). Định giá P/B hiện tại ở mức 2 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 3 lần, tạo dư địa tăng giá lớn. NHSV dự phóng lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 của VCB đạt 38.000 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước) nhờ khả năng kiểm soát nợ xấu tốt nhất hệ thống và NIM kỳ vọng hồi phục ổn định ở mức 2,77%.

Diễn biến giá cổ phiếu VCB

Chất lượng tài sản của VCB là số 1 ngành ngân hàng với các khoản cho vay được kiểm soát cực kỳ cẩn trọng. Tỷ trọng nợ xấu duy trì 1%, hệ số đòn bẩy thấp nhất trong các ngân hàng quốc doanh và mức bao phủ nợ xấu luôn trên 200% cho thấy mức độ an toàn cực kỳ cao của VCB.

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VIC

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2026 của VIC với doanh thu thuần 104.400 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 7.300 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2026 được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ 171% lên 30.800 tỷ đồng, động lực chính đến từ việc bàn giao bất động sản tại Vinhomes và khoản hỗ trợ tài chính 22.000 tỷ đồng từ Chủ tịch. VinFast duy trì đà tăng sản lượng xe điện bàn giao toàn cầu nhưng vẫn chịu lỗ ngắn hạn. Tập đoàn đang triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến metro Cần Giờ và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo SSI, lợi nhuận của Vingroup tiếp tục được dẫn dắt bởi mảng bất động sản, với các hoạt động mở bán dự án và bán hàng đang diễn ra. Khả năng hiện thực hóa lợi nhuận vẫn phụ thuộc lớn vào hiệu quả bán hàng bất động sản, đặc biệt là các giao dịch bán buôn, cũng như khả năng thoái vốn tài sản và hỗ trợ tài chính định kỳ từ Chủ tịch.

SSI duy trì khuyến nghị phân bổ VIC với tỷ trọng thấp hơn mức tỷ trọng trong chỉ số. Bên cạnh kỳ vọng nâng hạng thị trường, VIC đang nổi lên là một trong những cổ phiếu hưởng lợi từ định hướng chính sách ngày càng hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Tỷ trọng vốn hóa của VIC hiện đã tăng lên khoảng 28% trên HSX, qua đó thúc đẩy nhu cầu tái cân bằng danh mục từ cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ dưới mức tỷ trọng tham chiếu, nhu cầu gia tăng vị thế có thể tiếp tục tạo hỗ trợ kỹ thuật và duy trì lực cầu đối với cổ phiếu trong ngắn hạn.

► Nhận định chứng khoán 19/5

Nhận định chứng khoán 18/5: VN-Index có thể dao động giằng co trong biên độ hẹp

VOV.VN - Việc chỉ số đóng cửa phiên cuối tuần tại mức thấp nhất ngày cho thấy rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện, dẫn đến kịch bản thị trường nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 18/5 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/5
Tỷ giá USD hôm nay 18/5: Giá bán USD tự do tăng mạnh lên mức 26.530 đồng/USD
Nhận định chứng khoán 15/5: VN-Index tiếp đà tăng để kiểm định vùng 1.930-1.940
