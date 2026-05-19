Nhận định chứng khoán 19/5: Thị trường tăng điểm, nhưng niềm tin còn thấp

VN-Index đóng cửa tăng điểm nhẹ với thanh khoản gia tăng

VN-Index nhập cuộc phiên giao dịch đầu tuần (18/5) tương đối thận trọng. Phần lớn thời gian phiên sáng thị trường chìm dưới ngưỡng giá đỏ để kiểm định cung cầu trước khi “quay xe” trong phiên chiều nhờ lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ hơn ở những “nhà băng” vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh không nhiều tin tức tích cực sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc khiến giá dầu neo ở mức cao, nhóm Dầu khí (PLX, PVD, BSR…) trở thành điểm đến ưa thích của dòng tiền với biên độ tăng điểm trên mức 5%. Sắc xanh của thị trường chủ yếu được đóng góp bởi nhóm doanh nghiệp chịu sự chi phối nhất định của Nhà nước với nhiều cái tên khác cũng cho thấy dấu hiệu bùng nổ như BVH, GVR, BCM…

Ở chiều ngược lại, nhịp điều chỉnh của bộ đôi nhà họ Vingroup (VIC, VHM) cùng đà giảm của những Bluechip ngành Bán lẻ (MWG, PNJ) trở thành chướng ngại thu hẹp biên độ tăng điểm của VN-Index. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (178 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (135 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (8,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Phiên giao dịch ngày 18/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.927 điểm, tăng 6,34 điểm (0,33%).

Thị trường lấy lại thanh khoản trong ngày khối lượng khớp lệnh cao hơn (8,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 822 triệu cổ phiếu (10,14%), tương đương giá trị đạt 26.698 tỷ đồng (15,52%).

VN-Index tăng điểm trong ngày độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh với 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Công nghệ viễn thông (4,83%), Dầu khí (4,61%) và Bảo hiểm (4,22%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bán lẻ (-3.00%), Bất động sản (-1,68%) và Thủy sản (-0,91%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất ngày 18/5.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng với giá trị đạt -615 tỷ đồng. VCB 232 tỷ đồng, VNM 98 tỷ đồng và MSB 66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -170 tỷ đồng, HPG -136 tỷ đồng, VHM -73 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 18/5: VN-Index có thể dao động giằng co trong biên độ hẹp

Kết phiên giao dịch ngày 18/5, VN-Index đóng cửa tăng điểm nhẹ (0,33%) với thanh khoản gia tăng so với phiên trước và có khối lượng khớp lệnh vượt (8,4%) mức bình quân 20 phiên. Dù đóng cửa tăng điểm, nhưng số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm áp đảo hơn (187/31) cho thấy xung lực tăng điểm không lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khiến động lực bứt phá không cao. Quán tính tăng điểm khả năng sẽ tiếp tục kéo VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự 1.945 điểm trong các phiên tới và sẽ có nhịp điều chỉnh quanh mốc này.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), hạn chế mở vị thế mua mới và ưu tiên căn bán hạ dần tỷ trọng khi VN-Index tiến tới mốc 1.945 điểm.

Chiến lược giải ngân ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, đồng thời chỉ số đã chính lập đỉnh lịch sử mới. VN Index kết tuần quanh mức 1.921,6 điểm, tăng 0,33% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Toàn thị trường diễn biến phân hóa, trong đó dòng tiền tập trung chủ yếu ở nhóm Cao su và Dầu khí, ngược lại áp lực bán thuộc về nhóm Bán lẻ.

“Đối với danh mục Trading T+ tuần mới, lựa chọn các cổ phiếu CTG, TCB, HCM, DXG, PVS, DCM cho tuần này. Nhà giao dịch nên ưu tiên giải ngân từng phần tại các nhịp biến động để tối ưu giá vốn”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Đối với chiến lược đầu tư theo câu chuyện và dòng tiền, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị cho rầng cần tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau như tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng, sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, làn sóng IPO và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước,… Chiến lược giải ngân ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và đang thu hút dòng tiền chủ động, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong bối cảnh thị trường duy trì trạng thái phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.

Đối với chiến lược đầu tư năm 2026, chuyên gia đề xuất 16 cổ phiếu khuyến nghị, đây là các đại diện có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026 đi cùng với nhiều câu chuyện hỗ trợ (bối cảnh vĩ mô thuận lợi, sóng IPO, xu hướng phát triển các lĩnh vực mới…)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá, chỉ số VN-Index biến động quanh vùng đỉnh cũ với thanh khoản tăng nhẹ sv phiên liền trước nhưng vẫn ở dưới trung bình 20 phiên. Chỉ báo tâm lý đang hồi phục trở lại trong khi chỉ báo xung lực đang có sự lưỡng lự và xuất hiện phân kỳ giảm ngắn hạn. Với thanh khoản chưa đột biến và chỉ báo xung lực đang yếu dần, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng đỉnh cũ trong các phiên đầu tuần. Đồng thời, chỉ số có thể dao động trong biên độ 1835-1930 điểm trong tuần tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét bán cổ phiếu đã tích lũy trước đây và hạn chế mua mới.

Chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng): Chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng trung hạn và khả năng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh đó, chỉ số có thể điều chỉnh về 1835 điểm trước khi tiếp tục xu hướng. Do đó, NĐT trung hạn có thể mua mới nhưng ưu tiên ở nhịp điều chỉnh.

