Nhận định chứng khoán 18/5: VN-Index có thể dao động giằng co trong biên độ hẹp

Áp lực bán đang có chiều hướng gia tăng

Phiên giao dịch cuối tuần 15/5 mang đến những trạng thái giao dịch phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và dòng tiền tiếp tục yếu tố luân chuyển, xoay tua nhanh chóng. Dẫn đầu đà tăng trong ngày 15/5 phải kể tới hai nhóm ngành đã có giai đoạn “làm mưa làm gió” vừa qua là Dầu khí và Cao su với sắc tím tới từ GAS và PHR đã trở thành “kim chỉ nam” đưa những cái tên cùng ngành duy trì sắc xanh tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bán lẻ trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi những cổ phiếu Bluechip như PNJ, MWG và MSN phải chịu áp lực quanh ngưỡng 2 – 3%. Xét trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến “rút chân” và có giá đóng cửa phiên tuần cao nhất từ trước tới nay trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-10,1%) so với mức bình quân 20 tuần. Mặc dù chỉ số chịu ảnh hưởng đáng kể bởi biến động giá nhóm cổ phiếu Vingroup, tuy nhiên dòng tiền cho thấy nỗ lực xoay tua giữa các nhóm ngành, luân phiên tăng điểm và bù đắp lại khoảng trống mà bộ đôi VIC, VHM tạo ra. Tuần giao dịch 11/5 – 15/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.921,60 điểm, tăng 6,23 điểm (0,33%).

Chỉ số được neo lại ở vùng giá đỉnh mọi thời đại trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-10,1%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 820 triệu cổ phiếu (-3,61%), tương đương giá trị đạt 24.904 tỷ đồng (-0,99%).

Tuần tăng điểm nhẹ của VN-Index với độ mở nghiêng về sắc đỏ khi 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí (17,46%), Phân bón (5,36%) và Công nghệ viễn thông (2,64%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bán lẻ (-3,65%), Thép (-2,88%) và Hàng không (-1,91%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên tăng mạnh, đóng cửa ở mức lịch sử ngày 14/5 thì VN-Index lại nhanh chóng đảo chiều giảm điểm trong phiên cuối tuần 15/5. Đóng cửa với mức giảm điểm nhẹ (-0,2%) nhưng thanh khoản lại gia tăng so với phiên trước đó và đây là xu hướng vận động của VN-Index trong tuần qua.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đã có 8 tuần tăng điểm liên tục và đóng cửa tuần đang thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, thanh khoản trong 2 tuần vừa qua chưa có sự bùng nổ mạnh khiến động lực bứt phá mạnh chưa được xác nhận. Xu hướng hiện tại của VN-Index vẫn đang rất tích cực, tuy nhiên, áp lực bán đang có chiều hướng gia tăng trong mấy phiên gần đây, nên động lực bứt phá là không lớn.

“Xu hướng tăng điểm sẽ có quán tính kéo VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.945 điểm và áp lực bán sẽ gia tăng rõ rệt khi VN-Index tiến tới vùng này trong tuần tới. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, hạn chế vị thế mua mới, đồng thời căn bán, hạ bớt tỷ trọng nắm giữ trong các phiên tăng điểm tới, đặc biệt khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự mạnh ở trên”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi duy trì xu hướng tăng trung hạn trên các đường MA10 và MA20 cùng sự ủng hộ từ chỉ báo RSI và MFI, nhưng lại bộc lộ trạng thái suy yếu ngắn hạn với áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên gần nhất. Việc chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày cho thấy rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện, dẫn đến kịch bản thị trường nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 18/5 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.910-1.920 cùng kháng cự 1.930-1.940, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay các dự án dầu khí mới. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tiếp tục neo giữ ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong kênh giá 1.865-1.875 điểm đến 1.925-1.945 điểm trong một vài phiên tiếp theo. Diễn biến các nhóm cổ phiếu vẫn phân hóa mạnh với sự tăng điểm có chọn lọc ở từng cổ phiếu có câu chuyện riêng.

“Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng lợi nhuận để cơ cấu tăng tỷ trọng tiền mặt. Bám sát các ngưỡng chặn để giảm thiểu rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ. Hạn chế mở mua mới hoặc chỉ thực hiện các hoạt động mua trading T+ trên các vị thế đang có ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”,chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.