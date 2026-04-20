Nhận định chứng khoán 20-24/4: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

Thứ Hai, 06:15, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn, thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

VN-Index sẽ xuất hiện một số phiên giảm điểm

Khởi động tuần giao dịch mới tại vùng giá quanh ngưỡng 1.750 điểm, VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm tuần và tiến gần tới mốc đỉnh lịch sử tại vùng giá 1.900 điểm. Mặc dù chỉ số được cải thiện tích cực, tuy nhiên, phần lớn điểm số được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL). Số đông nhà đầu tư đều không cảm thấy thoải mái khi sắc xanh thiếu vắng yếu tố lan tỏa và cảm giác “bất công” rong ruổi tâm lý trong nhiều ngày trước khi VN-Index có phiên giao dịch cuối tuần tích cực hơn đáng kể.

Dù cho phiên cuối tuần 17/4 là ngày duy nhất trong tuần chỉ số đóng cửa giảm điểm, tuy nhiên, các “chứng sĩ” dường như được tận hưởng những phút giây “chiến thắng” khi sắc tím tới từ MWG (Bán lẻ) lan tỏa sang các cổ phiếu cùng ngành và ngay cả những nhóm ngành khác như Dầu khí, Ngân hàng, Phân bón… cũng đồng loạt hưởng ứng. Nhìn chung, thị trường có tuần giao dịch tích cực và nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bắt đầu có những phiên khớp lệnh mua ròng. Tuần giao dịch 13/4 – 17/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.817,17 điểm, tăng 67,17 điểm (3,84%).

VN-Index vẫn duy trì nhịp độ tích cực khi thanh khoản khớp lệnh tuần chỉ thấp hơn (-6,0%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 893 triệu cổ phiếu (-2,20%), tương đương giá trị đạt 25.152 tỷ đồng (3,35%).

VN-Index tăng điểm mạnh về điểm số trong khung tuần, tuy nhiên, độ mở nhóm ngành tương đối cân bằng khi 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (14,67%), Nhựa (5,89%) và Bán lẻ (4,40%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm (-2,91%), Dược phẩm (-1,37%) và Dầu khí (-1,01%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 4 tuần tăng điểm liên tiếp, nhưng điểm đáng chú ý là cả 4 tuần tăng điểm đều có khối lượng ở mức trung bình mà chưa có sự bùng nổ mạnh, hơn nữa đà tăng trong tuần qua chủ yếu bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà chưa có sự lan tỏa ra toàn thị trường. Vì vậy, dù đã có 4 tuần tăng điểm liên tiếp song xung lực bứt phá chưa mạnh và tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận.

CSI kỳ vọng VN-Index sẽ xuất hiện một số phiên giảm điểm trong tuần này 20-24/4 trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để VN-Index test quanh mốc 1.765 điểm trước khi có tín hiệu tăng điểm xác nhận.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục nhưng hạn chế mở thêm vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại. Vị thế mua bổ sung cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm để có điểm mua an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó thanh khoản tương đương so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần cải thiện của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.  

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index giảm nhẹ phiên cuối tuần với thanh khoản sụt giảm cho thấy áp lực chốt lời không mạnh. Đồng thời, dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm ngành như nhóm Dầu khí, Công nghệ, Bán lẻ có mức tăng mạnh khi nhóm Vingroup điều chỉnh. Theo đó, chỉ số VN-Index có khuynh hướng đi ngang tích lũy bên trên MA5 phiên (ngưỡng 1.794 điểm).

“Chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng điểm. Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên  ưu tiên các nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường như: Tài chính, Bất động sản, Bán lẻ”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/4

