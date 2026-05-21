Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DGW

Doanh thu duy trì tăng trưởng cao trong quý 1/2026. Quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 8.500 tỷ đồng (+54,1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 200 tỷ đồng (+89,0% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả Q1/2026 lần lượt hoàn thành 27% và 30% kế hoạch cả năm 2026.

Trong Q1/2026, riêng ngành điện thoại di động tăng không đáng kể, các ngành còn lại tăng trưởng mạnh. Doanh thu máy tính bàn và máy tính xách tay tăng 102% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.278 tỷ đồng trong bối cảnh giá RAM và chip nhớ làm giá bình quân tăng so với cùng kỳ.

Điều này càng khiến các nhà bán lẻ có xu hướng mua trước nhằm tích trữ hàng tồn kho giá thấp. Trong khi đó, thiết bị văn phòng tiếp tục đạt tăng trưởng cao (+92% so với cùng kỳ năm trước) đạt 2.447 tỷ đồng nhờ nhu cầu duy trì mảng server và thiết bị doanh nghiệp, qua đó trở thành ngành hàng có tỷ trọng doanh thu lớn thứ 2 thay thế điện thoại di động và đứng sau máy tính bảng, máy tính xách tay. Thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng lần lượt đạt 722 tỷ đồng và 250 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 8,5% và 2,9% vào tổng doanh thu Q1/2026. Biên lợi nhuận ròng tiếp tục cải thiện so với quý trước, đạt 2,36%. Biên lợi nhuận gộp Q1/2026 đạt 9,5%, tăng so với mức 8,7% cùng kỳ và cả năm 2025.

Ngoài ra, tăng trưởng mạnh mẽ của lợi nhuận ròng cũng được hỗ trợ nhờ việc thu hẹp khoản lỗ tài chính từ -53 tỷ trong Q1/2025 xuống chỉ còn -9 tỷ trong Q1/2026.

Cập nhật kết quả kinh doanh 4 tháng năm 2026. Doanh thu tháng 4/2026 đạt 2.048 tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ năm trước), qua đó doanh thu lũy kế 4T2026 đạt 10.555 tỷ đồng (hoàn thành 33,5% kế hoạch cả năm). Máy tính bàn, máy tính xách tay và thiết bị văn phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, lần lượt +96% so với cùng kỳ năm trước và +48% so với cùng kỳ năm trước trong riêng tháng 4/2026.

Công ty chứng khoán Bảo Việt khuyến nghị mua với giá mục tiêu với giá mục tiêu là 50.900 đồng/cp dựa trên phương pháp định giá DCF tại thời điểm cuối năm 2026.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DXG

Trong Q1/2026, doanh thu đạt 1,467 tỷ đồng nhờ mảng phát triển dự án tăng 29% so với cùng kỳ và môi giới tăng 208% so với cùng kỳ đến từ việc phân phối các sản phẩm tại dự án Prive. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp giảm mạnh 9 điểm % so với cùng kỳ về mức 46,6% trong bối cảnh mảng bất động sản suy giảm 18 điểm % so với cùng kỳ do giá bán thấp hơn trong bối cảnh các sản phẩm nhà phố vùng ven có thanh khoản thấp và mảng môi giới giảm 14 điểm % so với cùng kỳ. Trong bối cảnh gia tăng chi phí cho việc quảng cáo dự án, chi phí bán hàng tăng 58% svck đạt mức 231 tỷ đồng. Do biên lợi nhuận gộp giảm và chi phí bán hàng tăng mạnh, lợi nhuận ròng đạt 38 tỷ (-21% so với cùng kỳ).

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xác định giá mục tiêu dựa trên phương pháp RNAV với giá mục tiêu đạt 20.800 đồng/CP, tương ứng tiềm năng tăng giá 30%. Chúng tôi xác định giá trị của dự án theo phương pháp DCF đối với các dự án đã hoàn tất 1/500, đối với các dự án còn lại thận trọng xác định theo giá trị sổ sách. Hiện nay mức định giá PB của doanh nghiệp đã về thấp nhất trong 4 năm trong khi doanh số kí bán và lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

