Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/5

Nhận định chứng khoán 20/5: Áp lực bán gia tăng về cuối phiên

Thứ Tư, 06:15, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường bất ngờ đảo chiều giảm điểm mạnh trong phiên chiều khi mà trước đó VN-Index vẫn giao dịch khá tích cực trong phiên sáng.

Thị trường chứng khoán đảo chiều giảm điểm mạnh kết phiên giao dịch

Áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng có tỷ lệ sở hữu của nhà nước cao (GAS, BSR, PLX…giảm sàn) cộng với đà giảm sâu tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, BID hay nhóm bất động sản khu công nghiệp là nguyên nhân chính khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.

nhan dinh chung khoan 20 5 Ap luc ban gia tang ve cuoi phien hinh anh 1
Kết phiên giao dịch ngày 19/5, VN-Index mất 7,26 điểm lùi về mốc 1.912,93 điểm

Áp lực bán hoàn toàn đảo ngược và chiếm ưu thế tuyệt đối trong phiên chiều khi có đến 215 mã giảm điểm so với 84 mã tăng. Kết phiên giao dịch ngày 19/5, VN-Index mất 7,26 điểm (-0,38%) lùi về mốc 1.912,93 điểm.

Thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên giảm điểm hôm nay với khối lượng khớp lệnh vượt (26,2%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.009,4 triệu cổ phiếu (22,82%), tương đương giá trị đạt 32.417 tỷ đồng (21,42%).

Xu hướng giảm điểm áp đảo trên các nhóm ngành với 15/21 nhóm giảm điểm. Mức giảm sâu nhất thuộc về nhóm Dầu khí (-6.88%), Bất động sản Khu công nghiệp (-4.64%), Phân bón (-4.4%), Hóa chất (-2.62%)…trong khi ở chiều tăng giá, biên độ tăng cao chỉ hiện diện ở những nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ như: Công nghệ viễn thông (5.28%), Đường (1.73%), hàng không (0.94%)….

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng với trị bán ròng đạt 814 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. VCB 594 tỷ đồng, VIC 155 tỷ đồng và GEX 100 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -232 tỷ đồng SSI -172 tỷ đồng, ACB -151 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Áp lực bán lại gia tăng khá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ lệ sở hữu nhà nước chi phối khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm khá. Thanh khoản phiên 19/5 gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh tăng cao (26,2%) so với mức bình quân 20 phiên với số cổ phiếu giảm điểm áp đảo hoàn toàn số mã tăng  (215/86).

Kết phiên, VN-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều giảm giá “Bearish Engufling”cho thấy xu hướng tăng trước đó đang yếu dần. Mẫu hình đảo chiều “Bearish Engufling” xuất hiện lần thứ 2 trong khoảng 1 tuần giao dịch trở lại đây ở thời điểm VN-Index đang ở gần mốc kháng cự mạnh 1.945 điểm.

Những tín hiệu cảnh báo rủi ro bắt đầu có tần suất xuất hiện nhiều hơn cho thấy khả năng cao VN-Index sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh sau 8 tuần tăng điểm liên tục trước đó. Vì vậy chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới và căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới khi thị trường chung tăng điểm.

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên

Theo Công ty cổ phần chứng khoán Asean, VN-Index đang phát đi tín hiệu giằng co với trạng thái kỹ thuật phân hóa, khi dù đóng cửa tại 1.913 vẫn giữ được vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự ủng hộ từ chỉ báo RSI (65) và MFI (57), nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên đã đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày, cho thấy rủi ro kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu.

nhan dinh chung khoan 20 5 Ap luc ban gia tang ve cuoi phien hinh anh 2
(Ảnh minh họa)

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái dao động hẹp trong phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong biên độ 1.910–1.940, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ khai thác dầu khí mới.

Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/5

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/5
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 19/5.

Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.387 đồng/USD
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, đóng cửa ngày làm việc đầu tuần (18/5), tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.131 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn niêm yết giá bán ở cùng mốc 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,16 điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/5
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 18/5.

