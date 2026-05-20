Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/5

Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 90.600 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua cho cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 90.600 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 24%. BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 lần lượt đạt 57.285 tỷ đồng (+13,2% so với cùng kỳ năm trước) và 10.837 tỷ đồng (+15,7% so với cùng kỳ năm trước).

Mặc dù doanh thu sụt giảm do không còn hợp nhất FOX, mảng công nghệ tại Nhật Bản và EU vẫn là động lực tăng trưởng chính. BSC đánh giá mức định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn rủi ro về AI và sự hồi phục chậm tại thị trường Mỹ, trong khi FPT vẫn duy trì mức ROE ấn tượng 24%, cao hơn đáng kể so với trung bình ngành.

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với FPT với giá mục tiêu 90.600 đồng/CP (tương đương upside +24% so với giá đóng cửa ngày 18/5/2026, giảm -28% so với báo cáo trước đó) dựa trên quan điểm sau:

FPT đang được giao dịch ở mức P/E FW 2026 = 11.7 lần tương đương -2 lần độ lệch chuẩn của trung bình 5 năm = 20 lần, BSC cho rằng ở mức giá hiện tại đã phản ánh lo ngại của thị trường về việc các ứng dụng AI làm ảnh hưởng đến lượng đơn hàng của FPT. FPT không còn duy trì được tăng trưởng bình quân 20%/năm nhưng trong giai đoạn từ 2021 – 2025.

FPT sở hữu và duy trì mức ROE = 24% tương đối ấn tượng so với các doanh nghiệp khác trong ngành (trung bình khoảng 18%). Do vậy, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ở vùng giá hiện tại là không quá cao, ngoài ra, FPT cũng đang bắt đầu cho những tín hiệu phục hồi ban đầu với lượng hợp đồng ký mới ghi nhận hồi phục trở lại trong giai đoạn từ năm 2025 đến hiện tại.

Tuy nhiên, BSC áp dụng mức P/E mục tiêu = 15 lần thay vì 20 lần như báo cáo trước đó do áp dụng mức chiết khấu 20% so với trung bình 1 năm = 18 lần khi hiện tại, chuyên gia cho rằng tăng trưởng giai đoạn 2026 – 2027 sẽ chỉ đạt khoảng bình 15% - 16%, thấp hơn so với bình quân giai đoạn 2021 – 2025 bình quân 20%/năm trong bối cảnh thị trường APAC và Mỹ chưa hồi phục và khối giáo dục gặp khó.

Áp lực bán mạnh từ khối ngoại và giảm kỳ vọng của khối nhà đầu tư trong nước về nhóm công nghệ. Chúng tôi sẽ xem xét lại giá mục tiêu trong trường hợp lượng hợp đồng ký mới tại APAC và Mỹ cao hơn kỳ vọng trong quý 3 và quý 4/2026.

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu 15.900 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu 15.900 đồng/cp, tương ứng upside 15%.

Quý 1/2026 ghi nhận đà hồi phục tốt với lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng so với mức lỗ cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 12%. BSC dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 8.799 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế lợi ích cổ đông thiểu số đạt 435 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, đơn vị phân tích điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận so với trước đó do áp lực giá than đầu vào tăng cao bởi căng thẳng địa chính trị. HT1 được kỳ vọng sẽ hưởng lợi dài hạn từ các dự án đầu tư công trọng điểm tại phía Nam.

BSC duy trì quan điểm định giá hiện tại đã phản ánh tương đối triển vọng phục hồi về sản lượng. Trong giai đoạn bình thường, ước tính lợi nhuận của HT1 khoảng 500 tỷ - 600 tỷ đồng/năm, tương đương với P/E = 9.x – 10.x.

► Nhận định chứng khoán 20/5: Áp lực bán gia tăng về cuối phiên