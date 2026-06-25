Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HHV và DRC

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HHV

Công ty Chứng khoán VNDIRECT đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) với giá mục tiêu 14.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 28,9%.

Dự phóng năm 2026 doanh thu tăng trưởng 36,6% và EPS tăng 14,9%. P/E mục tiêu đạt 13x. Quý I/2026 doanh thu đạt 906,9 tỷ đồng (+23,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 217,3 tỷ đồng hoàn thành lần lượt 20,3% và 28,4% kế hoạch năm. ĐHCĐ năm 2026 thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn 547 tỷ đồng để đầu tư dự án và bổ sung vốn lưu động. Tỷ lệ nợ vay/VCSH cải thiện xuống 151,6% vào cuối 2025.

Chu kỳ đầu tư công (ĐTC) mới, cùng các thay đổi trong hành lang pháp lý kỳ vọng sẽ hỗ trợ cả tâm lý thị trường lẫn triển vọng tăng trưởng của HHV. HHV hiện giao dịch tại mức P/E TTM khoảng 10 lần, thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2023-26 là 13,4 lần, và chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính cải thiện trong những năm tới.

Điểm nhấn tài chính: Tỷ lệ nợ vay/VCSH giảm từ 173,8% tại cuối năm 2024 xuống 151,6% tại cuối 2025, phản ánh xu hướng cải thiện dần đòn bẩy tài chính. Tỷ lệ EBITDA/chi phí lãi vay tăng từ 2 lần năm 2024 lên 2,2 lần năm 2025, cho thấy khả năng thanh toán lãi vay đang từng bước được cải thiện.

VNDIRECT kết hợp phương pháp định giá tổng hợp từng phần (SOTP) với tỷ trọng 70% và phương pháp định giá tương đối P/E với tỷ trọng 30% để đưa ra giá mục tiêu cho HHV là 14.700 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 28,9%). VNDIRECT cho rằng, cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù hoạt động của HHV khi doanh nghiệp sở hữu danh mục tài sản hạ tầng đa dạng, đồng thời vẫn phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư công.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DRC

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) với giá mục tiêu 11.800 đồng, upside 5%.

Dự phóng năm 2026 doanh thu của DRC đạt 4.933 tỷ đồng (-1,4% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 126 tỷ đồng (-5,8% so với cùng kỳ năm trước). Định giá P/E dự phóng 2026 đạt 14,3x.

Quý I/2026 doanh thu của DRC đạt 1.155 tỷ đồng và LNST đạt 16 tỷ đồng (+71,2% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận kỳ vọng phục hồi nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 26-27 tỷ đồng trong quý II/2026. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 500-700 đồng/cổ phiếu.

Mặc dù tăng dự phóng LNST của DRC nhưng chủ yếu từ việc giảm trích dự phòng phải thu khó đòi (vốn là chi phí không tiền, không ảnh hưởng tới định giá chúng tôi), đi kèm chuyển định giá sang giữa năm 2026 và thay đổi chỉ số định giá (bên dưới), VDSC điều chỉnh giảm 10% giá mục tiêu một năm tới của cổ phiếu DRC xuống 11.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt là 14,3x và 10,3x. Qua đó, VDSC duy trì khuyến nghị trung lập đối với DRC khi giá cổ phiếu điều chỉnh 10% trong ba tháng qua.

Về các giả định định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), VDSC áp dụng lãi suất phi rủi ro 4,5% (tăng so với 4,0% trước đó), beta 1,3 (không đổi), phần bù rủi ro vốn CSH tiêu chuẩn 8,2% (không đổi), tỷ trọng vốn vay 30% (không đổi), và chi phí nợ vay trước thuế 5,0% (không đổi), exit EVEBITDA 9,0x (không đổi). Theo đó, giả định WACC tăng lên mức 12,1% (từ mức 11,6%).

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