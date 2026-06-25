Nhận định chứng khoán 25/6: VN-Index thử thách vùng kháng cự gần 1.885-1.905 điểm

Dòng tiền tăng điểm vẫn chưa có sự lan tỏa

Trải qua phiên sáng 24/6 không mấy lạc quan trong nhịp hạ tỷ trọng của “phe gấu”, VN-Index cho thấy bộ mặt có phần tươi sáng hơn đáng kể trong buổi chiều khi nhiều cổ phiếu lấy lại sắc xanh tại thời điểm đồng hồ giao dịch dừng đếm. Trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục cho thấy yếu tố chọn lựa kỹ lưỡng, thị trường vẫn xuất hiện những cái tên bứt phá đúng lúc, đóng góp lượng điểm số đáng kể ngoài bộ đội họ Vingroup (VIC, VHM) phải kể đến như LPB (5,51%), TCB (1,40%) và MWG (2,37%).

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành với biên độ điều chỉnh bình quân quanh ngưỡng 1% như Chứng khoán (HCM, VCI), Bất động sản (HDC, NLG, KBC) và Xây dựng (CTD, VCG, HHV). Độ mở thị trường đã có tín hiệu cải thiện khi số mã giảm điểm (178 mã) không còn áp đảo so với số mã tăng điểm (113 mã) và điểm đáng chú ý là dòng tiền nhập cuộc ở nhóm cổ phiếu tăng điểm gấp hơn 1.5 lần so với nhóm cổ phiếu giảm điểm. Thanh khoản thị trường phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thấp hơn (-8,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 24/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.878,02 điểm, tăng 8,98 điểm (0,48%).

Chốt phiên giao dịch ngày 24/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.878,02 điểm, tăng 8,98 điểm

Ngay sau phiên cải thiện về thanh khoản, thị trường quay trở lại tình trạng “chợ chiều vãn khách” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-8,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 634 triệu cổ phiếu (-33,02%), tương đương giá trị đạt 18.204 tỷ đồng (-41,34%).

VN-Index kết phiên tăng điểm, tuy nhiên độ mở thị trường vẫn có dấu hiệu nghiêng về “phe gấu” khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thủy sản (2,54%), Bán lẻ (1,69%) và Bất động sản (1,29%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-1,08%), Hàng không (-0,97%) và Bảo hiểm (-0,92%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 24/6.

Nhận định chứng khoán 24/6: VN-Index tiến sát vùng cản 1.890 điểm, áp lực chốt lời gia tăng VOV.VN - VN-Index nối dài đà tăng và tiến sát vùng kháng cự 1.890–1.900 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù thanh khoản bật tăng mạnh, diễn biến “xanh vỏ đỏ lòng” cùng áp lực chốt lời gia tăng cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa, khiến thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng tăng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh phiên thứ 3 liên tiếp. Giống như nhiều phiên trước, biên độ tăng điểm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM). Thanh khoản phiên hôm nay sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-8,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá trong phiên hôm nay tích cực hơn phiên trước (gấp 1,53 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Sự phân hóa trên thị trường vẫn rất lớn, dòng tiền tăng điểm vẫn chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mà chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.

“Dù xu hướng tăng của thị trường chung vẫn tích cực, song nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu lạc quan lan tỏa mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự gần 1.885–1.905 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì trạng thái giằng co với tín hiệu kỹ thuật trung tính khi cây nến Spinning top tại mốc 1.878 điểm phản ánh sự cân bằng cung cầu, dù chỉ số vẫn giữ được vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng động lực RSI cải thiện lên mức 62. Việc đóng cửa ở mức bình quân phiên cho thấy đà hồi phục thiếu sự đồng thuận, khiến thị trường nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn tại các vùng cản 1.890–1.900 hoặc hỗ trợ 1.870–1.880.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng, đồng thời bám sát các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường và chu kỳ offshore dầu khí. Còn nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự gần 1.885–1.905 điểm. (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục của thị trường. VN-Index có thể sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự gần 1.885–1.905 điểm trong các phiên còn lại của tháng 6. Tuy nhiên, trong quá trình tăng điểm, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc để củng cố dao động trên đường MA50.

“Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng luân phiên giữa các nhóm ngành, đặc biệt ở những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tích cực quý 2, có câu chuyện hỗ trợ riêng và giá đang chiết khấu về các vùng hỗ trợ. Các hoạt động mua trading ưu tiên các vị lợi thế T+ trên các cổ phiếu có sẵn và chỉ thực hiện tại các thời điểm thị trường rung lắc kiểm định lại đường MA50”, chuyên gia của BVSC nhận định.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HHV và DRC