Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/5

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW

Doanh thu và lợi nhuận (LN) ròng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – sàn HSX) tăng trưởng lần lượt 52% so với cùng kỳ và 170% so với cùng kỳ. Trong đó, Nhơn Trạch 3&4 đi vào vận hành, huy động thực tế chỉ đạt 61% Qc được giao, do đó được bù doanh thu và giúp cải thiện biên LN gộp của công ty.

Trong khi nhóm nhà máy cũ vận hành ổn định, kỳ vọng yếu tố sản lượng Qc cao của Nhơn Trạch 3&4 sẽ hỗ trợ POW duy trì tăng trưởng LN ròng 2026 tăng 5% so với cùng kỳ, và 21% so với cùng kỳ trong 2027.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 16.700 đồng/cổ phiếu (+11% so với báo cáo ngành điện 9/4/2026) do điều chỉnh tăng EPS 2026/27 26%/21% so với dự phóng trước, chủ yếu đến từ điều chỉnh tăng dự phóng KQKD của Nhơn Trạch 3&4. Hiện tại POW đang giao dịch ở mức EV/EBITDA 7.4x, thấp hơn trung bình ngành là 9.7x, MBS tin rằng, POW xứng đáng với một mức nền định giá cao hơn, đặc biệt với vị thế là doanh nghiệp điện khí hàng đầu, sở hữu nhiều kế hoạch phát triển dài hạn quy mô lớn.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán VNDIRECT nâng khuyến nghị lên khả quan đối với cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với tiềm năng tăng giá là 37,9% và tỷ suất cổ tức là 1,9%. VNDIRECT tăng giá mục tiêu 22% khi giá cổ phiếu đã tăng 25% kể từ báo cáo gần nhất. VNDIRECT điều chỉnh giá mục tiêu cao hơn sau khi điều chỉnh dự phóng lợi nhuận năm 2026/27 cao hơn và đưa mô hình định giá sang năm 2026.

Tiêu điểm tài chính: Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025 tăng 29% so với cùng kỳ lên 15.450 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sản lượng bán thép HRC cao hơn khi nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động.

VNDIRECT dự phóng LNST năm 2026 tăng mạnh 71% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng 28,8% so với cùng kỳ, sản lượng HRC kỳ vọng tăng 50,1% so với cùng kỳ, và khoản thu nhập bất thường trong Q1/26 từ chuyển nhượng DÁ BĐS. LNST năm 2027 sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực 8,7% so với cùng kỳ trong khi LN cốt lõi sẽ tăng 26,5% so với cùng kỳ

VNDIRECT hiện có quan điểm tích cực đối với HPG khi công ty bước vào chu kỳ tăng trưởng mà chúng tôi cho là “thiên thời – địa lợi” với nhiều yếu tố đồng thuận hỗ trợ đà tăng trưởng từ triển vọng ngành tích cực và các chính sách có lợi. Dù LNST trong Quý 1/26 tăng mạnh 168,9% so với cùng kỳ, giá cổ phiếu HPG mới chỉ tăng 0,6% kể từ đầu năm và vẫn còn dư địa tăng giá đáng kể so với mức giá mục tiêu 36.600 đồng/cổ phiếu.

► Nhận định chứng khoán 27/5: VN-Index sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp